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В России разработали новую методику оценки прочности деталей авиадвигателя - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В России разработали новую методику оценки прочности деталей авиадвигателя
В России разработали новую методику оценки прочности деталей авиадвигателя - 09.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали новую методику оценки прочности деталей авиадвигателя
Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали методику, позволяющую оценить прочность композитных деталей авиадвигателя за несколько часов вместо недель и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:48+0300
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общество
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали методику, позволяющую оценить прочность композитных деталей авиадвигателя за несколько часов вместо недель и месяцев, сообщает "Газета.Ru". "Ученые Пермского Политеха разработали методику, которая позволяет оценить прочность композитных деталей авиационного двигателя за несколько часов вместо недель и месяцев, как раньше. Разработка уже внедрена на производстве и должна помочь шире применять легкие композиты в авиастроении", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ПНИПУ. В публикации отмечается, что снижение массы - один из самых эффективных способов сделать самолет экономичнее: чем он легче, тем меньше расходует дорогого топлива, поэтому металлические детали все чаще заменяют на легкие композиты, но их прочность зависит от формы изделия. Уточняется, что из-за этого инженерам требовались дополнительные испытания реальных деталей целиком. Как пишет "Газета.Ru", ученые ПНИПУ предложили оценивать прочность композитных деталей газотурбинного двигателя с помощью инфракрасной термографии. Новая методика основана на том, что под нагрузкой в материале копятся микроповреждения, поверхность нагревается, и по резкому усилению нагрева фиксируют предельную нагрузку. В свою очередь, старший преподаватель кафедры "Авиационные двигатели" ПНИПУ Данил Соломонов в беседе с изданием пояснил, как именно проходили эти испытания. "Детали из углепластика закрепили на стандартном вибростенде, который имитирует вибрации в полете, и постепенно нагружали, одновременно отслеживая нагрев поверхности тепловизором. В результате мы получили для каждой детали значение предельной нагрузки", - сказал Соломонов. По данным "Газеты.Ru", результаты сравнили со стандартными испытаниями: новый способ дал результат без потери точности. Методику уже внедрили на одном из ведущих предприятий авиадвигателестроения для проектирования деталей, отметил профессор кафедры, доктор технических наук Михаил Нихамкин в беседе с изданием.
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общество , здоровье
Общество , Здоровье
21:48 09.09.2026 (обновлено: 21:52 09.09.2026)
 
В России разработали новую методику оценки прочности деталей авиадвигателя

Ученые ПНИПУ разработали методику ускоренных испытаний композитных деталей авиадвигателей

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали методику, позволяющую оценить прочность композитных деталей авиадвигателя за несколько часов вместо недель и месяцев, сообщает "Газета.Ru".
"Ученые Пермского Политеха разработали методику, которая позволяет оценить прочность композитных деталей авиационного двигателя за несколько часов вместо недель и месяцев, как раньше. Разработка уже внедрена на производстве и должна помочь шире применять легкие композиты в авиастроении", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ПНИПУ.
В публикации отмечается, что снижение массы - один из самых эффективных способов сделать самолет экономичнее: чем он легче, тем меньше расходует дорогого топлива, поэтому металлические детали все чаще заменяют на легкие композиты, но их прочность зависит от формы изделия. Уточняется, что из-за этого инженерам требовались дополнительные испытания реальных деталей целиком.
Как пишет "Газета.Ru", ученые ПНИПУ предложили оценивать прочность композитных деталей газотурбинного двигателя с помощью инфракрасной термографии. Новая методика основана на том, что под нагрузкой в материале копятся микроповреждения, поверхность нагревается, и по резкому усилению нагрева фиксируют предельную нагрузку.
В свою очередь, старший преподаватель кафедры "Авиационные двигатели" ПНИПУ Данил Соломонов в беседе с изданием пояснил, как именно проходили эти испытания.
"Детали из углепластика закрепили на стандартном вибростенде, который имитирует вибрации в полете, и постепенно нагружали, одновременно отслеживая нагрев поверхности тепловизором. В результате мы получили для каждой детали значение предельной нагрузки", - сказал Соломонов.
По данным "Газеты.Ru", результаты сравнили со стандартными испытаниями: новый способ дал результат без потери точности. Методику уже внедрили на одном из ведущих предприятий авиадвигателестроения для проектирования деталей, отметил профессор кафедры, доктор технических наук Михаил Нихамкин в беседе с изданием.
 
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