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Ушаков раскрыл детали разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков раскрыл детали разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером - 09.09.2026, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл детали разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсуждали возможность возобновления... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:09+0300

2026-09-09T15:09+0300

2026-09-09T15:09+0300

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джаред кушнер

украина

абу-даби

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Он отметил, что разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером носил в целом не только конструктивный, но также содержательный и деловой характер. "Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. …Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", - добавил Ушаков.Зимой в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной.В Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером, она длилась около трех часов. В ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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украина

абу-даби

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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, абу-даби