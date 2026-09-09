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ВЭБ.РФ договорился о сотрудничестве с Invest India и FICCI

ВЭБ.РФ договорился о сотрудничестве с Invest India и FICCI - 09.09.2026, ПРАЙМ

ВЭБ.РФ договорился о сотрудничестве с Invest India и FICCI

ВЭБ.РФ договорился о сотрудничестве с национальным агентством Invest India и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), сообщила госкорпорация. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:27+0300

2026-09-09T16:27+0300

2026-09-09T16:27+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ договорился о сотрудничестве с национальным агентством Invest India и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), сообщила госкорпорация. "Госкорпорация ВЭБ.РФ заключила соглашения о развитии двустороннего сотрудничества и информационном обмене для сопровождения инвестиционных проектов с национальным агентством Invest India и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Соглашения подписаны в рамках реализации системы InvestRussia", – говорится в пресс-релизе. Invest India – агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает иностранные компании при выходе на индийский рынок. В России эту работу ведет ВЭБ.РФ как оператор системы InvestRussia. FICCI объединяет индийские торгово-промышленные палаты и представляет интересы бизнеса в диалоге с государственными органами и зарубежными партнерами. Отмечается, что сотрудничество с Invest India и FICCI позволит ВЭБ выстраивать прямые контакты с индийскими компаниями, которые рассматривают проекты в России. Для бизнеса это означает более короткий путь к проекту. Индийская компания, которая рассматривает проект в России, и российская компания, начинающая работу в Индии, смогут рассчитывать на поддержку профильной организации в стране, где реализуется проект. "Для инвестора важны не только источники финансирования. Важен понятный клиентский путь, единая точка входа, предсказуемость условий и полнота информации, которая позволяет максимально быстро запускать проект. Такой сервис по принципу одного окна мы выстраиваем в InvestRussia, и здесь для нас важна работа с инвестиционными агентствами и деловыми объединениями дружественных стран", – приводятся в сообщении слова зампредседателя ВЭБ.РФ Мурата Керефова. Сотрудничество с Invest India позволит бесшовно сопровождать инвесторов в проектах российских и индийских компаний, добавил он. В свою очередь, взаимодействие с FICCI позволит госкорпорации последовательно продвигать инвестиционные лоты российских регионов среди индийских партнеров, отметил Керефов. InvestRussia – единая система поддержки инвестпроектов, которая объединяет федеральную и региональную инфраструктуры. Ее задача – дать инвестору понятный путь от идеи до реализации проекта. Создать такую экосистему на базе госкорпорации развития ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития поручил президент России Владимир Путин по итогам форума "Россия зовет!". Система заработала в феврале 2026 года с опорой на региональный инвестиционный стандарт. Первым проектом, взятым на комплексное сопровождение в рамках InvestRussia, стал проект по строительству завода по производству карбамида и аммиака в Волгограде мощностью 2 миллиона тонн карбамида в год. Сейчас сопровождаются уже 5 проектов из различных отраслей. Совокупный объем инвестиций ‌в проекты составляет свыше 300 миллиардов рублей.

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