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Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть
Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть - 09.09.2026, ПРАЙМ
Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть
Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути (СМП) из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:38+0300
2026-09-09T20:48+0300
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великобритания
китай
англия
владимир путин
минвостокразвития
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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути (СМП) из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. "Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию после рейса из китайского города Нинбо по Северному морскому пути через российскую Арктику", - пишет издание. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из восьми еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделает в текущем сезоне навигации в Арктике. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
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мировая экономика, великобритания, китай, англия, владимир путин, минвостокразвития
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, Англия, Владимир Путин, Минвостокразвития
20:38 09.09.2026 (обновлено: 20:48 09.09.2026)
 
Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть

Seatrade Maritime News: контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть

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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути (СМП) из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News.
"Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию после рейса из китайского города Нинбо по Северному морскому пути через российскую Арктику", - пишет издание.
Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из восьми еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделает в текущем сезоне навигации в Арктике.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКИТАЙАнглияВладимир ПутинМинвостокразвития
 
 
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