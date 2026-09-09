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Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть

Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть - 09.09.2026, ПРАЙМ

Контейнеровоз доставил груз из Китая в Британию через Севморпуть

Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути (СМП) из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:38+0300

2026-09-09T20:38+0300

2026-09-09T20:48+0300

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минвостокразвития

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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию, проплыв по Северному морскому пути (СМП) из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. "Контейнеровоз Dubai Tower прибыл в Великобританию после рейса из китайского города Нинбо по Северному морскому пути через российскую Арктику", - пишет издание. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из восьми еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделает в текущем сезоне навигации в Арктике. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.

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мировая экономика, великобритания, китай, англия, владимир путин, минвостокразвития