"Отныне мы враги". Венгрия меняет русский газ на тот, что дороже
MN: Венгрия сближается с позицией Брюсселя, что грозит ей потерей дешёвых энергоносителей
МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Высылка десяти российских дипломатов из Венгрии может привести к асимметричному ответу Москвы, включая ограничения в энергетической сфере, заявил в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet эксперт по разведке Ласло Фёльди, передает ИноСМИ. По его словам, Будапешт фактически признал, что теперь страны являются "врагами".
"Русские скажут: хорошо, мы принимаем тот факт, что отныне мы враги. Кроме того, если венграм не нужна дешевая энергия, мы это тоже принимаем. Если они делают это для того, чтобы мы могли покупать американскую и норвежскую нефть и газ в три раза дороже, то я могу сказать только одно: у нас правительство-предатель", — заявил Фёльди.
Эксперт считает, что Венгрия меняет внешнеполитический курс, сближаясь с позицией Брюсселя и отказываясь от прежней сдержанной риторики в отношении Москвы. Это может привести к тому, что Россия будет меньше учитывать интересы Будапешта. Фёльди напомнил, что Венгрия ранее не возлагала на Москву единоличную ответственность за конфликт, но теперь её позиция изменилась.
Помимо дипломатических контрмер, Москва может ударить по энергоснабжению Венгрии, которая критически зависит от российских нефти и газа. Альтернативы обойдутся Будапешту значительно дороже. Под вопросом также проект АЭС "Пакш-2". Венгерские власти пока не комментируют последствия, а Россия пообещала дать ответ на дипломатический демарш.