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На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3"

На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3" - 09.09.2026, ПРАЙМ

На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Гандвик-3" проекта МТ1112XL для рыбодобывающей компании "Вирма" спустили на воду на судостроительном... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:21+0300

2026-09-09T12:21+0300

2026-09-09T12:21+0300

промышленность

северная верфь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Гандвик-3" проекта МТ1112XL для рыбодобывающей компании "Вирма" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает предприятие. "На "Северной верфи" ОСК спустили на воду морозильный ярусолов-процессор "Гандвик-3". Судно проекта МТ1112XL строится для рыбодобывающей компании "Вирма" по программе инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море", - говорится в сообщении. "Гандвик-3" стал третьим ярусоловом этого проекта для заказчика. В торжественной церемонии спуска приняли участие руководство ОСК и "Северной верфи", представители заказчика, работники предприятия. "Сегодняшний спуск — это наш общий вклад в продовольственную безопасность и обновление промыслового флота России. За этим судном — тысячи часов труда наших рабочих, инженеров и строителей. Мы гордимся, что нам удалось заместить критическое иностранное оборудование отечественными аналогами и адаптировать судно под требования Российского морского регистра. Уверен, нам удастся сдать заказ вовремя", — приводятся в сообщении слова врио генерального директора "Северной верфи" ОСК Василия Волегова. После спуска специалисты "Северной верфи" продолжат монтаж и настройку оборудования. Затем "Гандвику-3" предстоят швартовные и ходовые испытания, отмечается в сообщении. Суда проекта МТ1112XL предназначены для ярусного промысла и переработки улова непосредственно в море. Крючковая снасть позволяет вести лов без повреждения морского дна. Основные объекты промысла — треска, пикша, палтус и зубатка. Длина ярусолова-процессора "Гандвик-3" составляет 58 метров, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2,2 тысячи тонн. Судно развивает скорость до 10,6 узла, мощность главной энергетической установки составляет 2,7 МВт. На борту "Гандвика-3" размещена технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья или до 25 тонн готовой продукции в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции, что позволяет судну находиться на промысле до 45 суток. При строительстве ярусолова выполнено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса, уточняется в сообщении. Северная верфь продолжает строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями "Вирма" и "Глобус". Головной ярусолов серии завод передал заказчику в апреле 2024 года. Второе судно – "Марлин" – в июне 2026 года пополнило флот компании "Глобус". В настоящее время на предприятии продолжается строительство ярусолова "Гандвик-2".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, северная верфь