Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3" - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/verf-873141336.html
На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3"
На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3" - 09.09.2026, ПРАЙМ
На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Гандвик-3" проекта МТ1112XL для рыбодобывающей компании "Вирма" спустили на воду на судостроительном... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:21+0300
2026-09-09T12:21+0300
промышленность
северная верфь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873141336.jpg?1788945662
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Гандвик-3" проекта МТ1112XL для рыбодобывающей компании "Вирма" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает предприятие. "На "Северной верфи" ОСК спустили на воду морозильный ярусолов-процессор "Гандвик-3". Судно проекта МТ1112XL строится для рыбодобывающей компании "Вирма" по программе инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море", - говорится в сообщении. "Гандвик-3" стал третьим ярусоловом этого проекта для заказчика. В торжественной церемонии спуска приняли участие руководство ОСК и "Северной верфи", представители заказчика, работники предприятия. "Сегодняшний спуск — это наш общий вклад в продовольственную безопасность и обновление промыслового флота России. За этим судном — тысячи часов труда наших рабочих, инженеров и строителей. Мы гордимся, что нам удалось заместить критическое иностранное оборудование отечественными аналогами и адаптировать судно под требования Российского морского регистра. Уверен, нам удастся сдать заказ вовремя", — приводятся в сообщении слова врио генерального директора "Северной верфи" ОСК Василия Волегова. После спуска специалисты "Северной верфи" продолжат монтаж и настройку оборудования. Затем "Гандвику-3" предстоят швартовные и ходовые испытания, отмечается в сообщении. Суда проекта МТ1112XL предназначены для ярусного промысла и переработки улова непосредственно в море. Крючковая снасть позволяет вести лов без повреждения морского дна. Основные объекты промысла — треска, пикша, палтус и зубатка. Длина ярусолова-процессора "Гандвик-3" составляет 58 метров, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2,2 тысячи тонн. Судно развивает скорость до 10,6 узла, мощность главной энергетической установки составляет 2,7 МВт. На борту "Гандвика-3" размещена технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья или до 25 тонн готовой продукции в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции, что позволяет судну находиться на промысле до 45 суток. При строительстве ярусолова выполнено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса, уточняется в сообщении. Северная верфь продолжает строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями "Вирма" и "Глобус". Головной ярусолов серии завод передал заказчику в апреле 2024 года. Второе судно – "Марлин" – в июне 2026 года пополнило флот компании "Глобус". В настоящее время на предприятии продолжается строительство ярусолова "Гандвик-2".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, северная верфь
Промышленность, Северная верфь
12:21 09.09.2026
 
На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов "Гандвик-3"

На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов для компании "Вирма"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Гандвик-3" проекта МТ1112XL для рыбодобывающей компании "Вирма" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает предприятие.
"На "Северной верфи" ОСК спустили на воду морозильный ярусолов-процессор "Гандвик-3". Судно проекта МТ1112XL строится для рыбодобывающей компании "Вирма" по программе инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
"Гандвик-3" стал третьим ярусоловом этого проекта для заказчика.
В торжественной церемонии спуска приняли участие руководство ОСК и "Северной верфи", представители заказчика, работники предприятия.
"Сегодняшний спуск — это наш общий вклад в продовольственную безопасность и обновление промыслового флота России. За этим судном — тысячи часов труда наших рабочих, инженеров и строителей. Мы гордимся, что нам удалось заместить критическое иностранное оборудование отечественными аналогами и адаптировать судно под требования Российского морского регистра. Уверен, нам удастся сдать заказ вовремя", — приводятся в сообщении слова врио генерального директора "Северной верфи" ОСК Василия Волегова.
После спуска специалисты "Северной верфи" продолжат монтаж и настройку оборудования. Затем "Гандвику-3" предстоят швартовные и ходовые испытания, отмечается в сообщении.
Суда проекта МТ1112XL предназначены для ярусного промысла и переработки улова непосредственно в море. Крючковая снасть позволяет вести лов без повреждения морского дна. Основные объекты промысла — треска, пикша, палтус и зубатка. Длина ярусолова-процессора "Гандвик-3" составляет 58 метров, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2,2 тысячи тонн. Судно развивает скорость до 10,6 узла, мощность главной энергетической установки составляет 2,7 МВт.
На борту "Гандвика-3" размещена технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья или до 25 тонн готовой продукции в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции, что позволяет судну находиться на промысле до 45 суток. При строительстве ярусолова выполнено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса, уточняется в сообщении.
Северная верфь продолжает строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями "Вирма" и "Глобус". Головной ярусолов серии завод передал заказчику в апреле 2024 года. Второе судно – "Марлин" – в июне 2026 года пополнило флот компании "Глобус". В настоящее время на предприятии продолжается строительство ярусолова "Гандвик-2".
 
ПромышленностьСеверная верфь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала