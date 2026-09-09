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Центр "ОбнинскТех" будет готовить кадры для совместных с Вьетнамом проектов

Центр "ОбнинскТех" будет готовить кадры для совместных с Вьетнамом проектов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Центр "ОбнинскТех" будет готовить кадры для совместных с Вьетнамом проектов

Образовательный центр "ОбнинскТех" в Калужской области будет готовить кадры для совместных с Вьетнамом проектов, включая атомную электростанцию "Ниньтхуан-1",... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:12+0300

2026-09-09T17:12+0300

2026-09-09T17:12+0300

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вьетнам

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росатом

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Образовательный центр "ОбнинскТех" в Калужской области будет готовить кадры для совместных с Вьетнамом проектов, включая атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщила, что Шапша выступил в Москве на Российско-вьетнамском научном форуме: взаимодействие в области стратегических технологий. Губернатор рассказал о результатах и перспективах партнерства Калужской области и Вьетнама, в том числе в сфере атомных технологий. "Сейчас мы выходим на новый уровень сотрудничества. В мае прошлого года "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама подписали дорожную карту по ядерным технологиям до 2030 года. Мы создаем международный образовательный центр "ОбнинскТех". Он будет готовить кадры для совместных проектов, включая атомную станцию "Ниньтхуан-1", - цитирует Шапшу пресс-служба. Глава региона рассказал, что Обнинск – первый наукоград России, где 70 лет назад ввели в действие первую в мире атомную электростанцию. Сегодня Обнинск - центр ядерных компетенций, подчеркнул губернатор, там развиваются энергетика, медицина, новые материалы, подготовка кадров. По его словам, в Обнинске прошли обучение уже более 350 специалистов - инженеров и ученых-ядерщиков. Многие из них сегодня работают в атомной отрасли Вьетнама. Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.

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