Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/vetnam-873157942.html
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства
Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Кремле наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:44+0300
2026-09-09T18:44+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
владимир путин
то лам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873157942.jpg?1788968685
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Кремле наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "Наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении", - сказал российский лидер.
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
18:44 09.09.2026
 
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства

Россия и Вьетнам обсудили стратегию по дальнейшему углублению партнерства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Кремле наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"Наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении", - сказал российский лидер.
 
РОССИЯМировая экономикаВЬЕТНАМВладимир ПутинТо Лам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала