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Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства
Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Кремле наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:44+0300
2026-09-09T18:44+0300
2026-09-09T18:44+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Кремле наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "Наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении", - сказал российский лидер.
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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства
Россия и Вьетнам обсудили стратегию по дальнейшему углублению партнерства