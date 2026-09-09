https://1prime.ru/20260909/vetnam-873158467.html

РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин

РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин - 09.09.2026, ПРАЙМ

РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:52+0300

2026-09-09T18:52+0300

2026-09-09T18:52+0300

россия

бизнес

вьетнам

кирилл дмитриев

рфпи

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873158467.jpg?1788969156

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Планируем развивать на базе Вьетнама производство российских вакцин", - сказал Дмитриев в интервью "Первому каналу". В целом, по его словам, Вьетнам является перспективным рынком для российских компаний, и есть возможности как инвестировать во Вьетнам, так и привлекать вьетнамские компании на территорию России, в том числе в агросектор. "Будет очень активное сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев. В среду по итогам российско-вьетнамских переговоров РФПИ и Минфин Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании и содействии инвестиционному сотрудничеству между двумя странами.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, вьетнам, кирилл дмитриев, рфпи, минфин