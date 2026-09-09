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РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин
РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин - 09.09.2026, ПРАЙМ
РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:52+0300
2026-09-09T18:52+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Планируем развивать на базе Вьетнама производство российских вакцин", - сказал Дмитриев в интервью "Первому каналу".
В целом, по его словам, Вьетнам является перспективным рынком для российских компаний, и есть возможности как инвестировать во Вьетнам, так и привлекать вьетнамские компании на территорию России, в том числе в агросектор.
"Будет очень активное сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев.
В среду по итогам российско-вьетнамских переговоров РФПИ и Минфин Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании и содействии инвестиционному сотрудничеству между двумя странами.
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россия, бизнес, вьетнам, кирилл дмитриев, рфпи, минфин
РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Минфин
РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин
РФПИ планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует развивать во Вьетнаме производство российских вакцин, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Планируем развивать на базе Вьетнама производство российских вакцин", - сказал Дмитриев в интервью "Первому каналу".
В целом, по его словам, Вьетнам является перспективным рынком для российских компаний, и есть возможности как инвестировать во Вьетнам, так и привлекать вьетнамские компании на территорию России, в том числе в агросектор.
"Будет очень активное сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев.
В среду по итогам российско-вьетнамских переговоров РФПИ и Минфин Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании и содействии инвестиционному сотрудничеству между двумя странами.