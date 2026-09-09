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Во Вьетнаме планируют построить центр ядерной науки и технологий
Во Вьетнаме планируют построить центр ядерной науки и технологий - 09.09.2026, ПРАЙМ
Во Вьетнаме планируют построить центр ядерной науки и технологий
Президент России Владимир Путин заявил о планах создать во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:04+0300
2026-09-09T19:04+0300
2026-09-09T19:09+0300
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то лам
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий. Глава государства отметил, что в марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна. "В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом. В среду он принял участие в переговорах с Путиным.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
Во Вьетнаме планируют построить центр ядерной науки и технологий
Путин заявил о планах создать во Вьетнаме центр ядерной науки и технологий
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий.
Глава государства отметил, что в марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна.
"В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом. В среду он принял участие в переговорах с Путиным.