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РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами - 09.09.2026, ПРАЙМ
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РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами
РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами - 09.09.2026, ПРАЙМ
РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует работать совместно с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:09+0300
2026-09-09T21:21+0300
россия
финансы
вьетнам
кирилл дмитриев
владимир путин
то лам
рфпи
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует работать совместно с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "РФПИ и министерство финансов Вьетнама договорились совместно работать над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами. О меморандуме было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, с которым ранее сегодня мы провели продуктивную встречу", - написал он в своем Telegram-канале. Дмитриев отметил, что формируется системная инвестиционная платформа Россия–Вьетнам, которая позволит быстрее создавать и масштабировать совместные проекты. Он добавил, что в июне РФПИ начал сотрудничество с суверенным фондом Вьетнама, а сейчас партнерство расширяется на уровень министерства финансов страны. В фокусе сотрудничества - энергетика, современная инфраструктура, промышленность, цифровая экономика, биотехнологии, здравоохранение, финансовые услуги, инновации и образование. "Следующий этап - наращивание конкретных взаимных инвестиций и формирование крупного портфеля совместных проектов", - подчеркнул глава РФПИ. По его словам, Россия и Вьетнам обладают значительным взаимодополняющим потенциалом, а задача фонда - превратить его в новые производства, технологии, инфраструктуру и долгосрочный экономический рост.
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россия, финансы, вьетнам, кирилл дмитриев, владимир путин, то лам, рфпи
РОССИЯ, Финансы, ВЬЕТНАМ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, То Лам, РФПИ
21:09 09.09.2026 (обновлено: 21:21 09.09.2026)
 
РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами

РФПИ планирует работать с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует работать совместно с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"РФПИ и министерство финансов Вьетнама договорились совместно работать над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами. О меморандуме было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, с которым ранее сегодня мы провели продуктивную встречу", - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что формируется системная инвестиционная платформа Россия–Вьетнам, которая позволит быстрее создавать и масштабировать совместные проекты.
Он добавил, что в июне РФПИ начал сотрудничество с суверенным фондом Вьетнама, а сейчас партнерство расширяется на уровень министерства финансов страны. В фокусе сотрудничества - энергетика, современная инфраструктура, промышленность, цифровая экономика, биотехнологии, здравоохранение, финансовые услуги, инновации и образование.
"Следующий этап - наращивание конкретных взаимных инвестиций и формирование крупного портфеля совместных проектов", - подчеркнул глава РФПИ.
По его словам, Россия и Вьетнам обладают значительным взаимодополняющим потенциалом, а задача фонда - превратить его в новые производства, технологии, инфраструктуру и долгосрочный экономический рост.
 
РОССИЯФинансыВЬЕТНАМКирилл ДмитриевВладимир ПутинТо ЛамРФПИ
 
 
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