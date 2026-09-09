https://1prime.ru/20260909/vetnam-873165130.html

РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами

РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами - 09.09.2026, ПРАЙМ

РФПИ будет работать с Вьетнамом над инвестиционными проектами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует работать совместно с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:09+0300

2026-09-09T21:09+0300

2026-09-09T21:21+0300

россия

финансы

вьетнам

кирилл дмитриев

владимир путин

то лам

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873165130.jpg?1788978068

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует работать совместно с Вьетнамом над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "РФПИ и министерство финансов Вьетнама договорились совместно работать над инвестиционными и торгово-экономическими проектами между двумя странами. О меморандуме было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, с которым ранее сегодня мы провели продуктивную встречу", - написал он в своем Telegram-канале. Дмитриев отметил, что формируется системная инвестиционная платформа Россия–Вьетнам, которая позволит быстрее создавать и масштабировать совместные проекты. Он добавил, что в июне РФПИ начал сотрудничество с суверенным фондом Вьетнама, а сейчас партнерство расширяется на уровень министерства финансов страны. В фокусе сотрудничества - энергетика, современная инфраструктура, промышленность, цифровая экономика, биотехнологии, здравоохранение, финансовые услуги, инновации и образование. "Следующий этап - наращивание конкретных взаимных инвестиций и формирование крупного портфеля совместных проектов", - подчеркнул глава РФПИ. По его словам, Россия и Вьетнам обладают значительным взаимодополняющим потенциалом, а задача фонда - превратить его в новые производства, технологии, инфраструктуру и долгосрочный экономический рост.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, вьетнам, кирилл дмитриев, владимир путин, то лам, рфпи