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В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей
В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей
Ученые из Государственной ключевой лаборатории патогенов и биобезопасности в Пекине обнаружили ранее неизвестный вирус, который передается через укусы клещей,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:32+0300
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ученые из Государственной ключевой лаборатории патогенов и биобезопасности в Пекине обнаружили ранее неизвестный вирус, который передается через укусы клещей, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine.Ученые обследовали 3163 пациента, которые обратились в больницы с температурой после контакта с клещами. С помощью секвенирования РНК и выделения вируса ученые идентифицировали новый патоген, получивший название "азиатский длиннорогий клещевой найровирус" (ALTNV).Инфекция вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп: лихорадку, сильную слабость, расстройства пищеварения, снижение уровня тромбоцитов и повышение печёночных ферментов.При заражении только ALTNV все пациенты полностью выздоравливали. Однако опасность представляет одновременное заражение с уже известным вирусом Dabie bandavirus (DBV), который вызывает тяжелую лихорадку с тромбоцитопенией. В таких случаях болезнь поражает дыхательную систему и почки, возможны летальные исходы.Исследователи также обнаружили, что новый вирус переносят клещи вида Haemaphysalis longicornis. Лабораторные эксперименты подтвердили, что они способны передавать его млекопитающим.
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общество , здоровье, китай, технологии
Общество , Здоровье, КИТАЙ, Технологии
22:32 09.09.2026
 
В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный вирус, который передается через укусы клещей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ученые из Государственной ключевой лаборатории патогенов и биобезопасности в Пекине обнаружили ранее неизвестный вирус, который передается через укусы клещей, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine.
Ученые обследовали 3163 пациента, которые обратились в больницы с температурой после контакта с клещами. С помощью секвенирования РНК и выделения вируса ученые идентифицировали новый патоген, получивший название "азиатский длиннорогий клещевой найровирус" (ALTNV).
Инфекция вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп: лихорадку, сильную слабость, расстройства пищеварения, снижение уровня тромбоцитов и повышение печёночных ферментов.
При заражении только ALTNV все пациенты полностью выздоравливали. Однако опасность представляет одновременное заражение с уже известным вирусом Dabie bandavirus (DBV), который вызывает тяжелую лихорадку с тромбоцитопенией. В таких случаях болезнь поражает дыхательную систему и почки, возможны летальные исходы.
Исследователи также обнаружили, что новый вирус переносят клещи вида Haemaphysalis longicornis. Лабораторные эксперименты подтвердили, что они способны передавать его млекопитающим.
 
ОбществоЗдоровьеКИТАЙТехнологии
 
 
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