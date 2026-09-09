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Россия работает над безвизовым режимом для граждан Вьетнама, заявил Путин

Россия работает над безвизовым режимом для граждан Вьетнама, заявил Путин - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия работает над безвизовым режимом для граждан Вьетнама, заявил Путин

Власти России работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:57+0300

2026-09-09T18:57+0300

2026-09-09T18:57+0300

россия

мировая экономика

вьетнам

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то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Власти России работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и глава Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом. "Работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей", - сказал глава российского государства по итогам переговоров.

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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам