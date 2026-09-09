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X5 планирует 10 сентября собрать заявки на выпуск облигаций на 10 млрд руб
X5 планирует 10 сентября собрать заявки на выпуск облигаций на 10 млрд руб - 09.09.2026, ПРАЙМ
X5 планирует 10 сентября собрать заявки на выпуск облигаций на 10 млрд руб
Ритейлер X5 планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:23+0300
2026-09-09T15:23+0300
2026-09-09T15:23+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 130 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 10-летние облигации серии 003P-21 с офертой через два года и один месяц и ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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рынок, финансы, x5 retail group, банк россии
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, Банк России
X5 планирует 10 сентября собрать заявки на выпуск облигаций на 10 млрд руб
Ритейлер X5 планирует 10 сентября собрать заявки на выпуск облигаций на 10 млрд руб
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 130 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 10-летние облигации серии 003P-21 с офертой через два года и один месяц и ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".