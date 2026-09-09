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"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска"

"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска" - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска"

"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска", который основан на отзывах клиентов, сообщили РИА Новости в компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:15+0300

2026-09-09T11:15+0300

2026-09-09T11:15+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска", который основан на отзывах клиентов, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс" запускает новый бейдж - отметку "Надежный бизнес" в поисковой выдаче. Это новый ориентир для пользователей при выборе бизнеса, основанный на отзывах клиентов. Метка появляется рядом со ссылкой на сайт и дает пользователю сигнал еще до перехода к ресурсу", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что статус уже получили 75 тысяч компаний: 16 тысяч магазинов и 59 тысяч сайтов услуг. В компании добавили, что такой статус присваивается автоматически на основе истории отзывов: в частности, компания должна не менее шести месяцев поддерживать высокий рейтинг и иметь не менее 20 отзывов, в том числе, отзывы за последний год. "Чтобы сохранять статус в дальнейшем, бизнесу важно поддерживать высокий уровень сервиса, работать с обратной связью и мотивировать клиентов оставлять честные отзывы после покупки или оказания услуги", - прокомментировали там. В "Яндексе" уточнили, что репутация становится одним из ключевых факторов выбора товаров и услуг. По внутренним данным компании, каждый третий пользователь изучает отзывы перед покупкой товара или бронированием услуги. "Важно, что знак "Надежный бизнес" не присваивается "Яндексом" вручную: его нельзя купить, получить по заявке или согласовать с поддержкой. Отметка появляется автоматически, если компания на протяжении длительного времени соответствует установленным критериям на основе оценок и отзывов пользователей", - закончили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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