Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска" - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/yandeks-873137491.html
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска"
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска" - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска"
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска", который основан на отзывах клиентов, сообщили РИА Новости в компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:15+0300
2026-09-09T11:15+0300
бизнес
банки
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873137491.jpg?1788941710
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска", который основан на отзывах клиентов, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс" запускает новый бейдж - отметку "Надежный бизнес" в поисковой выдаче. Это новый ориентир для пользователей при выборе бизнеса, основанный на отзывах клиентов. Метка появляется рядом со ссылкой на сайт и дает пользователю сигнал еще до перехода к ресурсу", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что статус уже получили 75 тысяч компаний: 16 тысяч магазинов и 59 тысяч сайтов услуг. В компании добавили, что такой статус присваивается автоматически на основе истории отзывов: в частности, компания должна не менее шести месяцев поддерживать высокий рейтинг и иметь не менее 20 отзывов, в том числе, отзывы за последний год. "Чтобы сохранять статус в дальнейшем, бизнесу важно поддерживать высокий уровень сервиса, работать с обратной связью и мотивировать клиентов оставлять честные отзывы после покупки или оказания услуги", - прокомментировали там. В "Яндексе" уточнили, что репутация становится одним из ключевых факторов выбора товаров и услуг. По внутренним данным компании, каждый третий пользователь изучает отзывы перед покупкой товара или бронированием услуги. "Важно, что знак "Надежный бизнес" не присваивается "Яндексом" вручную: его нельзя купить, получить по заявке или согласовать с поддержкой. Отметка появляется автоматически, если компания на протяжении длительного времени соответствует установленным критериям на основе оценок и отзывов пользователей", - закончили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, яндекс
Бизнес, Банки, Яндекс
11:15 09.09.2026
 
"Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска"

"Яндекс" запустил бейдж "Надежный бизнес", основанный на отзывах клиентов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил знак надежности бизнеса в выдаче "Поиска", который основан на отзывах клиентов, сообщили РИА Новости в компании.
"Яндекс" запускает новый бейдж - отметку "Надежный бизнес" в поисковой выдаче. Это новый ориентир для пользователей при выборе бизнеса, основанный на отзывах клиентов. Метка появляется рядом со ссылкой на сайт и дает пользователю сигнал еще до перехода к ресурсу", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что статус уже получили 75 тысяч компаний: 16 тысяч магазинов и 59 тысяч сайтов услуг.
В компании добавили, что такой статус присваивается автоматически на основе истории отзывов: в частности, компания должна не менее шести месяцев поддерживать высокий рейтинг и иметь не менее 20 отзывов, в том числе, отзывы за последний год.
"Чтобы сохранять статус в дальнейшем, бизнесу важно поддерживать высокий уровень сервиса, работать с обратной связью и мотивировать клиентов оставлять честные отзывы после покупки или оказания услуги", - прокомментировали там.
В "Яндексе" уточнили, что репутация становится одним из ключевых факторов выбора товаров и услуг. По внутренним данным компании, каждый третий пользователь изучает отзывы перед покупкой товара или бронированием услуги.
"Важно, что знак "Надежный бизнес" не присваивается "Яндексом" вручную: его нельзя купить, получить по заявке или согласовать с поддержкой. Отметка появляется автоматически, если компания на протяжении длительного времени соответствует установленным критериям на основе оценок и отзывов пользователей", - закончили там.
 
БизнесБанкиЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала