https://1prime.ru/20260909/yugra-873141156.html

Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей

Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планирует 23 сентября собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 10 миллиардов рублей,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:20+0300

2026-09-09T12:20+0300

2026-09-09T12:20+0300

рынок

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планирует 23 сентября собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Округ намерен разместить трехлетние облигации серии 34003 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, газпромбанк, совкомбанк