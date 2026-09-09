https://1prime.ru/20260909/yugra-873141156.html
Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей
Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планирует 23 сентября собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 10 миллиардов рублей,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
рынок
газпромбанк
совкомбанк
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планирует 23 сентября собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Округ намерен разместить трехлетние облигации серии 34003 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк.
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ПРАЙМ
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рынок, газпромбанк, совкомбанк
Рынок, Газпромбанк, Совкомбанк
Югра планирует собрать заявки на облигации на 10 миллиардов рублей
Минфин Югры 23 сентября соберет заявки на облигации объемом до 10 млрд рублей