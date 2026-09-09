Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова "передала привет" гамбургскому порту - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/zaharova-873144105.html
Захарова "передала привет" гамбургскому порту
Захарова "передала привет" гамбургскому порту - 09.09.2026, ПРАЙМ
Захарова "передала привет" гамбургскому порту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:18+0300
2026-09-09T13:18+0300
россия
азия
германия
северное море
мария захарова
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873144105.jpg?1788949111
СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном морском пути, но сам же упустил эту выгоду и пошел по пути антироссийских санкций. "Не могу опять же себе отказать в удовольствии "передать привет" гамбургскому порту. Боже мой, это же как надо было... обмануться, чтобы пойти по пути русофобских антироссийских санкций и упустить такую невероятную выгоду, быть связующим звеном между той же самой Азией, Россией, ее центральной частью и даже Дальним Востоком", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, поддавшись на русофобские мифы, порт Гамбурга сам упустил выгоду для своего будущего и разрушил собственное благосостояние, которое формировалось столетиями. Гамбургский порт считается крупнейшим морским портом Германии по грузообороту. Он расположен на реке Эльба в 110 километрах от устья реки в Северном море и известен под названием "ворота Германии в мир". Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
азия
германия
северное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, азия, германия, северное море, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, АЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северное море, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
13:18 09.09.2026
 
Захарова "передала привет" гамбургскому порту

Захарова: порт Гамбурга мог стать связующим звеном между Россией и Азией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном морском пути, но сам же упустил эту выгоду и пошел по пути антироссийских санкций.
"Не могу опять же себе отказать в удовольствии "передать привет" гамбургскому порту. Боже мой, это же как надо было... обмануться, чтобы пойти по пути русофобских антироссийских санкций и упустить такую невероятную выгоду, быть связующим звеном между той же самой Азией, Россией, ее центральной частью и даже Дальним Востоком", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, поддавшись на русофобские мифы, порт Гамбурга сам упустил выгоду для своего будущего и разрушил собственное благосостояние, которое формировалось столетиями.
Гамбургский порт считается крупнейшим морским портом Германии по грузообороту. Он расположен на реке Эльба в 110 километрах от устья реки в Северном море и известен под названием "ворота Германии в мир".
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
РОССИЯАЗИЯГЕРМАНИЯСеверное мореМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала