https://1prime.ru/20260909/zaharova-873144105.html
Захарова "передала привет" гамбургскому порту
Захарова "передала привет" гамбургскому порту - 09.09.2026, ПРАЙМ
Захарова "передала привет" гамбургскому порту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:18+0300
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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном морском пути, но сам же упустил эту выгоду и пошел по пути антироссийских санкций.
"Не могу опять же себе отказать в удовольствии "передать привет" гамбургскому порту. Боже мой, это же как надо было... обмануться, чтобы пойти по пути русофобских антироссийских санкций и упустить такую невероятную выгоду, быть связующим звеном между той же самой Азией, Россией, ее центральной частью и даже Дальним Востоком", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, поддавшись на русофобские мифы, порт Гамбурга сам упустил выгоду для своего будущего и разрушил собственное благосостояние, которое формировалось столетиями.
Гамбургский порт считается крупнейшим морским портом Германии по грузообороту. Он расположен на реке Эльба в 110 километрах от устья реки в Северном море и известен под названием "ворота Германии в мир".
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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РОССИЯ, АЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северное море, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
Захарова "передала привет" гамбургскому порту
Захарова: порт Гамбурга мог стать связующим звеном между Россией и Азией
СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "передала привет" гамбургскому порту, который мог стать связующим звеном между для России и Азии на Северном морском пути, но сам же упустил эту выгоду и пошел по пути антироссийских санкций.
"Не могу опять же себе отказать в удовольствии "передать привет" гамбургскому порту. Боже мой, это же как надо было... обмануться, чтобы пойти по пути русофобских антироссийских санкций и упустить такую невероятную выгоду, быть связующим звеном между той же самой Азией, Россией, ее центральной частью и даже Дальним Востоком", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, поддавшись на русофобские мифы, порт Гамбурга сам упустил выгоду для своего будущего и разрушил собственное благосостояние, которое формировалось столетиями.
Гамбургский порт считается крупнейшим морским портом Германии по грузообороту. Он расположен на реке Эльба в 110 километрах от устья реки в Северном море и известен под названием "ворота Германии в мир".
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.