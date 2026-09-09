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Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть

Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть - 09.09.2026, ПРАЙМ

Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть

Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:15+0300

2026-09-09T13:15+0300

2026-09-09T13:15+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий. "Есть заявки, которые в активной стадии подключения", - ответил он на вопрос РИА Новости, подключены ли уже потребители к четвертой категории надежности, в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей". Опадчий добавил, что среди них есть центры обработки данных. Кабмин РФ в феврале ввел в России четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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