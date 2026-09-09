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Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть - 09.09.2026, ПРАЙМ
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть
Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:15+0300
2026-09-09T13:15+0300
газ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий. "Есть заявки, которые в активной стадии подключения", - ответил он на вопрос РИА Новости, подключены ли уже потребители к четвертой категории надежности, в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей". Опадчий добавил, что среди них есть центры обработки данных. Кабмин РФ в феврале ввел в России четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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газ, россия
Газ, РОССИЯ
13:15 09.09.2026
 
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть

Глава СО ЕЭС Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности работают

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий.
"Есть заявки, которые в активной стадии подключения", - ответил он на вопрос РИА Новости, подключены ли уже потребители к четвертой категории надежности, в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей".
Опадчий добавил, что среди них есть центры обработки данных.
Кабмин РФ в феврале ввел в России четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.
 
ГазРОССИЯ
 
 
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