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Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть - 09.09.2026, ПРАЙМ
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть
Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:15+0300
2026-09-09T13:15+0300
2026-09-09T13:15+0300
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россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий.
"Есть заявки, которые в активной стадии подключения", - ответил он на вопрос РИА Новости, подключены ли уже потребители к четвертой категории надежности, в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей".
Опадчий добавил, что среди них есть центры обработки данных.
Кабмин РФ в феврале ввел в России четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.
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газ, россия
Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности есть
Глава СО ЕЭС Опадчий: заявки на подключение к четвертой категории надежности работают
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ряд заявок от потребителей на подключение по четвертой категории надежности энергоснабжения сейчас находится в активной стадии работы, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий.
"Есть заявки, которые в активной стадии подключения", - ответил он на вопрос РИА Новости, подключены ли уже потребители к четвертой категории надежности, в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей".
Опадчий добавил, что среди них есть центры обработки данных.
Кабмин РФ в феврале ввел в России четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.