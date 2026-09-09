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Инвесторы пересмотрели роль золота: цена больше не важна

Инвесторы пересмотрели роль золота: цена больше не важна - 09.09.2026, ПРАЙМ

Инвесторы пересмотрели роль золота: цена больше не важна

Мировые рынки переживают смену парадигмы в отношении драгоценных металлов. Крупнейшие управляющие компании, контролирующие триллионы долларов, после периода... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T07:07+0300

2026-09-09T07:07+0300

2026-09-09T07:07+0300

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Мировые рынки переживают смену парадигмы в отношении драгоценных металлов. Крупнейшие управляющие компании, контролирующие триллионы долларов, после периода охлаждения вновь наращивают позиции в золоте. Несмотря на сохраняющееся давление со стороны жесткой денежно-кредитной политики ФРС США и риск дальнейшего повышения ставок, институциональный спрос возвращается, и металл все чаще рассматривается не как краткосрочный защитный актив, а как важный стратегический элемент диверсифицированного портфеля.📈 Новая волна институционального спросаОпрос крупнейших международных управляющих компаний, совокупно контролирующих активы на 27 триллионов долларов, проведенный Bloomberg, показал, что подавляющее большинство из них либо уже увеличили долю золота в своих портфелях, либо сохраняют значительную позицию в нем, ожидая дальнейшего роста.Возвращение в золото крупных игроков стало одним из очевидных трендов второй половины 2026 года и, как отмечает стратег "СберИнвестиций" Дмитрий Макаров, является позитивным фактором для рынка. "Дополнительную поддержку золоту могут оказать ослабление доллара и стабилизация доходностей американских гособлигаций. В таких условиях металл становится более привлекательным инструментом диверсификации портфеля", — говорит он.Той же точки зрения придерживается и основатель компании "Финголд" Антон Никитин. Он подчеркивает, что для институционального капитала золото все больше становится самостоятельным элементом портфеля, позволяющим снизить зависимость от одной валюты, эмитента или долгового рынка. По его словам, меняется и сам подход к инвестициям — классическая модель владения металлом уступает место стратегиям, позволяющим активно управлять позицией. "Это способствует росту интереса к структурированным продуктам на этот актив", — поясняет он.При этом профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко обращает внимание на глубину происходящих изменений:"Если раньше золото воспринималось преимущественно как защитный актив, покупаемый в периоды кризиса, то сегодня оно все чаще рассматривается как неотъемлемая часть инвестиционного портфеля или резервов. Этот стратегический спрос носит уже не спекулятивный, а фундаментальный характер, что делает долгосрочный восходящий тренд устойчивым", — отмечает профессор.Аналитик УК "Первая" Игорь Казарин добавляет, что характер поведения инвесторов заметно изменился. "Если ранее они охотно покупали обычные колл-опционы в расчете на безоткатный рост, то теперь они все чаще выбирают колл-спреды на крупнейший "золотой" биржевой фонд: продажа опциона с более высоким страйком удешевляет ставку, но одновременно ограничивает потенциальную прибыль, — говорит он. — Это признак более сдержанного оптимизма — рынок закладывает скорее рост в диапазоне, чем новый рывок".🏦 Двойной драйвер: Центробанки и долговые рискиОдним из главных факторов, поддерживающих интерес к золоту, остается беспрецедентная активность мировых Центробанков. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), во втором квартале 2026 года чистые покупки золота с их участием достигли рекордных 289 тонн, что на 62% превышает показатель годичной давности.Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин связывает продолжение восстановительного спроса, в частности, с действиями непосредственно Китайского ЦБ. Регулятор Поднебесной рассматривает закупки золота как долгосрочный тренд, что также обеспечивает дополнительный спрос.Еще одним мощным катализатором роста, говорит Игорь Казарин, стал так называемый "трейд на обесценение" (debasement trade). Поводом для него послужило предложение Минфина США удвоить выкуп долгосрочных гособлигаций (со сроком обращения от 10 до 30 лет). Рынок воспринял этот шаг как готовность властей административно сдерживать доходность длинного долга на фоне растущего дефицита и долговой нагрузки. Это оказывает давление на курс доллара и подталкивает инвесторов к покупке защитных активов.Михаил Гордиенко также связывает нынешний спрос с изменением мировой финансовой архитектуры: государства стремятся диверсифицировать резервы, снизить зависимость от одной резервной валюты и защититься от инфляционных и долговых рисков. Это создает для золота прочный фундамент для более высоких и долгосрочных ценовых горизонтов.⚠️ Тень ФРС и краткосрочные рискиОднако, несмотря на мощную поддержку, золото продолжает находиться под давлением ястребиной риторики ФРС. Ключевым фактором неопределенности остается борьба с инфляцией, которая все еще заметно превышает целевой уровень в 2%.Как напоминает Дмитрий Макаров, основной краткосрочный риск — это более жесткая, чем ожидает рынок, позиция ФРС. Сильные данные по инфляции в США укрепляют доллар и поддерживают доходность казначейских облигаций, что оказывает давление на металл, не приносящий процентного дохода.Также в сентябре внимание рынка будет приковано к выходу данных по индексу потребительских цен (11 сентября) и индексу расходов на личное потребление (30 сентября), а также к заседанию ФРС 15–16 сентября. По его итогам будут опубликованы обновленные прогнозы регулятора, и они могут нести элемент неожиданности.Игорь Казарин отмечает, что рынок уже получил "ястребиный сигнал" после выступления главы ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомним, тогда чиновник подчеркнул приверженность цели по инфляции и дал понять, что при отсутствии прогресса ставку придется повышать. Реакция была быстрой: золото развернулось вниз, однако, несмотря на откат, база спроса все равно остается широкой.Аналитики предупреждают и о рисках возможной коррекции в краткосрочной перспективе. Здесь могут сыграть свою роль геополитические факторы, которые укрепят доллар и вынудят некоторые Центробанки заняться распродажей металла. Но тем не менее эксперты сходятся во мнении, что даже глубокая коррекция на 10–15% не будет означать разворота долгосрочного тренда.🎯 Консенсус-прогноз и ориентирыНа этом фоне консенсус-прогноз на конец года остается оптимистичным. Многие эксперты допускают возвращение золота к уровню 5000 долларов за унцию уже до конца 2026 года, хотя прохождение зоны 4600 долларов, вероятно, будет непростым из-за высоких доходностей облигаций и риска дальнейшего ужесточения политики ФРС.Базовый прогноз "СберИнвестиций" предполагает диапазон 4000–4400 долларов в сентябре с потенциалом движения к верхней границе при слабых инфляционных данных и менее жесткой риторике ФРС.Дмитрий Скрябин из "Альфа-Капитала" также ожидает продолжения роста цен, связывая его с факторами восстановительного спроса и политики ФРС. А Никитин из "Финголда" считает, что для рынка сейчас важнее не сама отметка 4500 или 6500 долларов за унцию, а то, какую долю глобального капитала золото продолжит занимать.Таким образом, рынок драгметалла переживает структурную трансформацию. Институциональные инвесторы и Центробанки видят в золоте не просто хедж от инфляции, но и стратегический инструмент для диверсификации, необходимой в условиях растущих рисков и сомнений в надежности традиционных резервных валют.Резюмируя, можно сказать, что краткосрочная волатильность, безусловно, сохранится, но она уже не способна переломить долгосрочный восходящий тренд, подкрепленный фундаментальным спросом.

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рынок, сша, золото, мировой спрос на золото, ставки фрс сша