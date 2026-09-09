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Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси

Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси - 09.09.2026, ПРАЙМ

Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси

Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси, также вырос их спрос на каршеринг, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:28+0300

2026-09-09T08:28+0300

2026-09-09T08:28+0300

бизнес

россия

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мтс

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси, также вырос их спрос на каршеринг, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости. "Летом 2026 года зумеры стали активнее пользоваться такси – количество транзакций по сравнению с летом прошлого года выросло на 27%, а средний чек значительно увеличился – на 24%, до 610 рублей", - говорится в сообщении. Похожая ситуация наблюдается и в каршеринге. Количество операций зумеров увеличилось на 15% в годовом выражении, а средняя сумма одной выросла на 16% - до 880 рублей. При этом количество поездок на каршеринге среди россиян за год снизилось на 13%. При этом в банке также зафиксировали, что в целом среди россиян наблюдается тенденция к сокращению количества поездок на такси – за год их количество уменьшилось на 20%. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июне-августе 2025-2026 годов. Годы рождения поколения зумеров – 1997-2022 годы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, мтс