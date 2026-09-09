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Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси
Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси - 09.09.2026, ПРАЙМ
Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси
Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси, также вырос их спрос на каршеринг, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:28+0300
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2026-09-09T08:28+0300
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мтс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси, также вырос их спрос на каршеринг, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости.
"Летом 2026 года зумеры стали активнее пользоваться такси – количество транзакций по сравнению с летом прошлого года выросло на 27%, а средний чек значительно увеличился – на 24%, до 610 рублей", - говорится в сообщении.
Похожая ситуация наблюдается и в каршеринге. Количество операций зумеров увеличилось на 15% в годовом выражении, а средняя сумма одной выросла на 16% - до 880 рублей. При этом количество поездок на каршеринге среди россиян за год снизилось на 13%.
При этом в банке также зафиксировали, что в целом среди россиян наблюдается тенденция к сокращению количества поездок на такси – за год их количество уменьшилось на 20%.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июне-августе 2025-2026 годов. Годы рождения поколения зумеров – 1997-2022 годы.
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бизнес, россия, финансы, мтс
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МТС
Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси
"МТС банк": зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси и каршерингом
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Зумеры в России этим летом стали чаще пользоваться такси, также вырос их спрос на каршеринг, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости.
"Летом 2026 года зумеры стали активнее пользоваться такси – количество транзакций по сравнению с летом прошлого года выросло на 27%, а средний чек значительно увеличился – на 24%, до 610 рублей", - говорится в сообщении.
Похожая ситуация наблюдается и в каршеринге. Количество операций зумеров увеличилось на 15% в годовом выражении, а средняя сумма одной выросла на 16% - до 880 рублей. При этом количество поездок на каршеринге среди россиян за год снизилось на 13%.
При этом в банке также зафиксировали, что в целом среди россиян наблюдается тенденция к сокращению количества поездок на такси – за год их количество уменьшилось на 20%.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов "МТС банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июне-августе 2025-2026 годов. Годы рождения поколения зумеров – 1997-2022 годы.