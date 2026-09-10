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Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными
Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными - 10.09.2026, ПРАЙМ
Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Красноярском и Краснодаром, с 25 октября полеты по этому направлению станут ежедневными. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:31+0300
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бизнес
россия
краснодар
аэрофлот
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Красноярском и Краснодаром, с 25 октября полеты по этому направлению станут ежедневными. "Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании увеличивает частоту рейсов между Красноярском и Краснодаром. Начиная с 25 октября, полеты станут ежедневными", - говорится в сообщении. Сейчас "Аэрофлот" выполняет четыре рейса в неделю, а со 2 октября на направлении вводится новый рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), добавили в авиакомпании. А после 25 октября число полетов достигнет семи в неделю. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, краснодар, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Аэрофлот
12:31 10.09.2026
 
Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными

"Аэрофлот" увеличит число рейсов между Красноярском и Краснодаром

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Красноярском и Краснодаром, с 25 октября полеты по этому направлению станут ежедневными.
"Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании увеличивает частоту рейсов между Красноярском и Краснодаром. Начиная с 25 октября, полеты станут ежедневными", - говорится в сообщении.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет четыре рейса в неделю, а со 2 октября на направлении вводится новый рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), добавили в авиакомпании. А после 25 октября число полетов достигнет семи в неделю.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
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