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Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными

Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными - 10.09.2026, ПРАЙМ

Полеты между Краснодаром и Красноярском станут ежедневными

Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Красноярском и Краснодаром, с 25 октября полеты по этому направлению станут ежедневными. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:31+0300

2026-09-10T12:31+0300

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аэрофлот

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Красноярском и Краснодаром, с 25 октября полеты по этому направлению станут ежедневными. "Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании увеличивает частоту рейсов между Красноярском и Краснодаром. Начиная с 25 октября, полеты станут ежедневными", - говорится в сообщении. Сейчас "Аэрофлот" выполняет четыре рейса в неделю, а со 2 октября на направлении вводится новый рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), добавили в авиакомпании. А после 25 октября число полетов достигнет семи в неделю. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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бизнес, россия, краснодар, аэрофлот