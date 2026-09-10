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Агентство миграции Узбекистана получило заявки от российских работодателей

Агентство миграции Узбекистана получило заявки от российских работодателей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Агентство миграции Узбекистана получило заявки от российских работодателей

Агентство миграции при кабмине Узбекистана получило от российских работодателей заявки на более 100 тысяч вакансий для трудоустройства сограждан, сообщили РИА... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:54+0300

2026-09-10T09:54+0300

2026-09-10T09:54+0300

бизнес

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 сен – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана получило от российских работодателей заявки на более 100 тысяч вакансий для трудоустройства сограждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сегодня у агентства имеются заявки российских работодателей более чем на 100 тысяч вакансий", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о перспективах организационного набора для работы граждан Узбекистана в РФ. Ранее в агентстве миграции сообщали РИА Новости, что более 300 тысяч запросов узбекистанцев зафиксировано в текущем году на электронной платформе в Узбекистане для бесплатной подготовки сограждан, желающих работать в России к необходимым экзаменам, в частности по русскому языку. Узбекистанское агентство миграции в 2025 году запустило новую онлайн-платформу test.xorijdaish.uz для бесплатной подготовки сограждан, желающих работать в России к экзаменам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты. Ранее ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщал, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.

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бизнес, россия, узбекистан