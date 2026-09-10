https://1prime.ru/20260910/alihanov-873172066.html
Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов
Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов
Имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во все мире, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:05+0300
2026-09-10T08:05+0300
2026-09-10T08:05+0300
промышленность
технологии
россия
индия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873172066.jpg?1789016728
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во все мире, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"В России авиастроение имеет богатую и славную историю. Во всем мире известны имена талантливых отечественных конструкторов и инженеров – Микояна, Туполева, Сухого, Ильюшина и многих-многих других", - сказал министр.
Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает дело великих ученных и реализует масштабные программы развития авиастроения. Так, за последние годы на предприятиях этой отрасли было проведено глубокое техническое перевооружение, введены в эксплуатацию новые мощности, установлено современное оборудование, налажен выпуск продукции, которая ранее в нашей стране не производилась.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, технологии, россия, индия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов
Алиханов: имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во всем мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во все мире, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"В России авиастроение имеет богатую и славную историю. Во всем мире известны имена талантливых отечественных конструкторов и инженеров – Микояна, Туполева, Сухого, Ильюшина и многих-многих других", - сказал министр.
Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает дело великих ученных и реализует масштабные программы развития авиастроения. Так, за последние годы на предприятиях этой отрасли было проведено глубокое техническое перевооружение, введены в эксплуатацию новые мощности, установлено современное оборудование, налажен выпуск продукции, которая ранее в нашей стране не производилась.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.