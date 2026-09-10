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Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов

Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал имена талантливых российских конструкторов

Имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во все мире, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T08:05+0300

2026-09-10T08:05+0300

2026-09-10T08:05+0300

промышленность

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антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Имена талантливых российских конструкторов и инженеров известны во все мире, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "В России авиастроение имеет богатую и славную историю. Во всем мире известны имена талантливых отечественных конструкторов и инженеров – Микояна, Туполева, Сухого, Ильюшина и многих-многих других", - сказал министр. Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает дело великих ученных и реализует масштабные программы развития авиастроения. Так, за последние годы на предприятиях этой отрасли было проведено глубокое техническое перевооружение, введены в эксплуатацию новые мощности, установлено современное оборудование, налажен выпуск продукции, которая ранее в нашей стране не производилась. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

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промышленность, технологии, россия, индия, антон алиханов, минпромторг