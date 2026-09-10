https://1prime.ru/20260910/alihanov-873172150.html
Алиханов рассказал о компетенциях России в области авиастроения
Алиханов рассказал о компетенциях России в области авиастроения - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о компетенциях России в области авиастроения
Россия в области авиастроения облагает "компетенциями мирового уровня" благодаря работе отечественных конструкторов и производителей, сказал глава Минпромторга... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:11+0300
2026-09-10T08:11+0300
2026-09-10T08:11+0300
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бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия в области авиастроения облагает "компетенциями мирового уровня" благодаря работе отечественных конструкторов и производителей, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Могу с уверенностью сказать, что благодаря большой работе наших конструкторов и производителей мы на сегодня обладаем компетенциями мирового уровня. Это касается даже тех систем, которые ранее выпускают единственные глобальные производители", - сказал министр.
Он подчеркнул, что все новые российские самолеты, которые уже выходят на рынок, получают сертификаты и скоро пойдут в серию – полностью отечественного производства, удалось заместить импортные двигатели, авионику, бортовые системы, программное обеспечение, комплектующие и материалы.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о компетенциях России в области авиастроения
Глава Минпромторга Алиханов: Россия облагает авиастроение компетенциями мирового уровня
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия в области авиастроения облагает "компетенциями мирового уровня" благодаря работе отечественных конструкторов и производителей, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Могу с уверенностью сказать, что благодаря большой работе наших конструкторов и производителей мы на сегодня обладаем компетенциями мирового уровня. Это касается даже тех систем, которые ранее выпускают единственные глобальные производители", - сказал министр.
Он подчеркнул, что все новые российские самолеты, которые уже выходят на рынок, получают сертификаты и скоро пойдут в серию – полностью отечественного производства, удалось заместить импортные двигатели, авионику, бортовые системы, программное обеспечение, комплектующие и материалы.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.