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Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество

Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество

Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, сообщили в российском... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:00+0300

2026-09-10T11:00+0300

2026-09-10T11:00+0300

промышленность

россия

индия

антон алиханов

минпромторг

русал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, сообщили в российском министерстве. "В ходе международной выставки "Иннопром. Индия" министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром горнорудной промышленности, министром угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере", - говорится в сообщении. Алиханов отметил, что российское горнодобывающее оборудование хорошо известно на индийском рынке. Лидер среди отечественных производителей – завод "Уралмаш". В числе ключевых текущих инициатив министр назвал проект производства глинозема компании "Русал". "Мы видим хорошие перспективы для кооперации с индийской стороной в области геологоразведки. Наши компании готовы предлагать полный комплекс услуг – от поисковых работ до обучения специалистов современным геофизическим методам", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся Минпромторгом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, русал