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Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество
Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество
Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, сообщили в российском... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:00+0300
2026-09-10T11:00+0300
промышленность
россия
индия
антон алиханов
минпромторг
русал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, сообщили в российском министерстве. "В ходе международной выставки "Иннопром. Индия" министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром горнорудной промышленности, министром угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере", - говорится в сообщении. Алиханов отметил, что российское горнодобывающее оборудование хорошо известно на индийском рынке. Лидер среди отечественных производителей – завод "Уралмаш". В числе ключевых текущих инициатив министр назвал проект производства глинозема компании "Русал". "Мы видим хорошие перспективы для кооперации с индийской стороной в области геологоразведки. Наши компании готовы предлагать полный комплекс услуг – от поисковых работ до обучения специалистов современным геофизическим методам", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся Минпромторгом.
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промышленность, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, русал
Промышленность, РОССИЯ, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Русал
11:00 10.09.2026
 
Алиханов обсудил с министром промышленности Индии сотрудничество

Глава Минпромторга Алиханов встретился с министром угольной промышленности Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, сообщили в российском министерстве.
"В ходе международной выставки "Иннопром. Индия" министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром горнорудной промышленности, министром угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере", - говорится в сообщении.
Алиханов отметил, что российское горнодобывающее оборудование хорошо известно на индийском рынке. Лидер среди отечественных производителей – завод "Уралмаш". В числе ключевых текущих инициатив министр назвал проект производства глинозема компании "Русал".
"Мы видим хорошие перспективы для кооперации с индийской стороной в области геологоразведки. Наши компании готовы предлагать полный комплекс услуг – от поисковых работ до обучения специалистов современным геофизическим методам", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся Минпромторгом.
 
ПромышленностьРОССИЯИНДИЯАнтон АлихановМинпромторгРусал
 
 
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