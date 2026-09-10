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Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии
Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии
Российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии, такое мнение высказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:24+0300
2026-09-10T14:24+0300
бизнес
россия
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петербург
санкт-петербург
антон алиханов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии, такое мнение высказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "Несомненно, развитие высокоскоростного транспорта - может быть, не таких скоростей, которые показывал и будет показывать ВСМовский проект между Петербургом и Москвой - но в принципе высокоскоростные поезда, которые мы производим, электрические поезда, они здесь, несомненно, будут востребованы", - ответил он на вопрос о том, проявляет ли индийская сторона интерес к проекту ВСМ в России. Ранее Алиханов сообщал, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России идет согласно графику, начать отгрузку первых серийных составов планируется в 2028 году. Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В производственной кооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, индия, петербург, санкт-петербург, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:24 10.09.2026
 
Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии

Глава Минпромторга Алиханов: российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии, такое мнение высказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"Несомненно, развитие высокоскоростного транспорта - может быть, не таких скоростей, которые показывал и будет показывать ВСМовский проект между Петербургом и Москвой - но в принципе высокоскоростные поезда, которые мы производим, электрические поезда, они здесь, несомненно, будут востребованы", - ответил он на вопрос о том, проявляет ли индийская сторона интерес к проекту ВСМ в России.
Ранее Алиханов сообщал, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России идет согласно графику, начать отгрузку первых серийных составов планируется в 2028 году.
Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В производственной кооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
БизнесРОССИЯИНДИЯПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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