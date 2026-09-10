https://1prime.ru/20260910/alihanov-873186449.html

Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии

Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов заявил, что высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии

Российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии, такое мнение высказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:24+0300

2026-09-10T14:24+0300

2026-09-10T14:24+0300

бизнес

россия

индия

петербург

санкт-петербург

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873186449.jpg?1789039440

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские высокоскоростные поезда будут востребованы в Индии, такое мнение высказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "Несомненно, развитие высокоскоростного транспорта - может быть, не таких скоростей, которые показывал и будет показывать ВСМовский проект между Петербургом и Москвой - но в принципе высокоскоростные поезда, которые мы производим, электрические поезда, они здесь, несомненно, будут востребованы", - ответил он на вопрос о том, проявляет ли индийская сторона интерес к проекту ВСМ в России. Ранее Алиханов сообщал, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России идет согласно графику, начать отгрузку первых серийных составов планируется в 2028 году. Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В производственной кооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, петербург, санкт-петербург, антон алиханов, минпромторг