https://1prime.ru/20260910/alihanov-873191623.html
Алиханов назвал перспективные отрасли промышленности России и Индии
Алиханов назвал перспективные отрасли промышленности России и Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал перспективные отрасли промышленности России и Индии
Авиация, двигателестроение, горнорудная промышленность являются перспективными отраслями промышленности для сотрудничества России и Индии, рассказал журналистам | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
промышленность
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антон алиханов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Авиация, двигателестроение, горнорудная промышленность являются перспективными отраслями промышленности для сотрудничества России и Индии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"Это авиация, двигателестроение, горнорудная промышленность", - ответил Алиханов на вопрос о перспективных отраслях сотрудничества России и Индии в области промышленности.
Он добавил, что судостроение также является одним из перспективных направлений для сотрудничества Индии и России.
"Думаю, что будет интересно поработать и в части микроэлектроники с учетом наших проектов, но это пока еще предстоит сегодня обсудить", - добавил министр.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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промышленность, россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов назвал перспективные отрасли промышленности России и Индии
Алиханов назвал авиацию, двигателестроение и горнорудную промышленность перспективными
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Авиация, двигателестроение, горнорудная промышленность являются перспективными отраслями промышленности для сотрудничества России и Индии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"Это авиация, двигателестроение, горнорудная промышленность", - ответил Алиханов на вопрос о перспективных отраслях сотрудничества России и Индии в области промышленности.
Он добавил, что судостроение также является одним из перспективных направлений для сотрудничества Индии и России.
"Думаю, что будет интересно поработать и в части микроэлектроники с учетом наших проектов, но это пока еще предстоит сегодня обсудить", - добавил министр.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.