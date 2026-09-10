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Алиханов рассказал об истории сотрудничества России и Индии в металлургии

Алиханов рассказал об истории сотрудничества России и Индии в металлургии - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об истории сотрудничества России и Индии в металлургии

Россия и Индия имеют богатую историю сотрудничества в металлургии и продолжают работу в этом направлении, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:49+0300

2026-09-10T15:49+0300

2026-09-10T15:49+0300

промышленность

россия

индия

антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия имеют богатую историю сотрудничества в металлургии и продолжают работу в этом направлении, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "У наших стран богатая история партнерства в металлургии. В свое время при участии специалистов Советского Союза были построены завод Vizag Steel, Бхилайский завод и комбинат Бокаро, которые успешно работают и по сей день. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере, запускаем новые совместные проекты", - сказал министр. Алиханов напомнил, что с 2023 года в индийском штате Махараштра работает российский завод электротехнической трансформаторной стали мощностью 64 тысяч тонн в год. Также Россия и Индия имеют положительный опыт совместной работы и в нефтехимической отрасли. "С 2019 года действует российско-индийское предприятие в штате Гуджарат по выпуску синтетического каучука, мощность завода - до 120 тысяч тонн в год. А в 2024 году в штате Андхра-Прадеш началось совместное производство полимерных композитных материалов мощностью 14 тысяч тонн в год", - добавил министр. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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промышленность, россия, индия, антон алиханов, минпромторг