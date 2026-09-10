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Россия и Индия обсуждают совместные проекты в сфере электросудов

Россия и Индия обсуждают совместные проекты в сфере электросудов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия обсуждают совместные проекты в сфере электросудов

Российские компании обсуждают возможность реализации совместных проектов в сфере электрического водного транспорта с рядом стран, в том числе с ОАЭ, Саудовской... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:11+0300

2026-09-10T14:11+0300

2026-09-10T14:11+0300

бизнес

россия

саудовская аравия

индия

оаэ

антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают возможность реализации совместных проектов в сфере электрического водного транспорта с рядом стран, в том числе с ОАЭ, Саудовской Аравией и Индией, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "Такие переговоры компаниями ведутся, но о каких-то конкретных результатах, наверное, я говорить не буду. Эти вопросы прорабатываются с целым рядом стран. И Эмираты, и Саудовская Аравия, и Индия", - ответил министр на вопрос об обсуждении совместных проектов в сфере электросудов с другими странами. Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 Алиханов сообщал, что иностранные государства, в особенности страны Латинской Америки и Персидского залива, проявляют интерес к российским технологиям в области электрического водного транспорта. Кроме того, обсуждается не только поставка готовых судов, но и возможность совместной реализации комплексных проектов в области устойчивого водного транспорта и внедрением технологий "зеленой" мобильности на воде. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

саудовская аравия

индия

оаэ

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бизнес, россия, саудовская аравия, индия, оаэ, антон алиханов, минпромторг