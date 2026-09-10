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Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Подмосковье

Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Подмосковье - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Подмосковье

Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Московской области в следующем году, а в 2029 году ожидается выпуск фармсубстанций в Калужской... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:31+0300

2026-09-10T15:31+0300

2026-09-10T15:31+0300

бизнес

россия

индия

московская область

калужская область

антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Московской области в следующем году, а в 2029 году ожидается выпуск фармсубстанций в Калужской области, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "В следующем году ожидаем начало производства лекарственных препаратов в Московской области, на 2029 год запланирован запуск завода активных фармсубстанций в Калужской области", - сказал Алиханов. Министр подчеркнул, что индийский бизнес активно расширяет свое присутствие на российском рынке прежде всего, в области фармацевтики. Индийские производители демонстрируют высокий уровень компетенций. В России уже реализованы совместные проекты по выпуску лекарственных препаратов против туберкулеза и ВИЧ в Белгороде, организовано производство противоопухолевых препаратов в Ярославской области. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

московская область

калужская область

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бизнес, россия, индия, московская область, калужская область, антон алиханов, минпромторг