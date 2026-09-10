https://1prime.ru/20260910/alkogol-873187133.html

Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15%

Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15%

Потребление алкоголя снизилось в России за пять-шесть лет примерно на 15%, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:49+0300

2026-09-10T14:49+0300

2026-09-10T14:49+0300

россия

общество

здоровье

алкоголь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873187133.jpg?1789040944

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потребление алкоголя снизилось в России за пять-шесть лет примерно на 15%, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. "За последние пять-шесть лет это порядка 15% снижения потребления алкоголя", - сказал Салагай в ходе пресс-конференции в Москве. Он добавил, что проблема потребления алкоголя остро стоит во всем мире, в том числе в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , здоровье, алкоголь