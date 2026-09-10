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Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15%
Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15%
Потребление алкоголя снизилось в России за пять-шесть лет примерно на 15%, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:49+0300
2026-09-10T14:49+0300
2026-09-10T14:49+0300
россия
общество
здоровье
алкоголь
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потребление алкоголя снизилось в России за пять-шесть лет примерно на 15%, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. "За последние пять-шесть лет это порядка 15% снижения потребления алкоголя", - сказал Салагай в ходе пресс-конференции в Москве. Он добавил, что проблема потребления алкоголя остро стоит во всем мире, в том числе в России.
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россия, общество , здоровье, алкоголь
РОССИЯ, Общество , Здоровье, алкоголь
Потребление алкоголя в России за пять-шесть лет снизилось на 15%
Замглавы Минздрава Салагай: потребление алкоголя снизилось за пять-шесть лет на 15%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потребление алкоголя снизилось в России за пять-шесть лет примерно на 15%, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"За последние пять-шесть лет это порядка 15% снижения потребления алкоголя", - сказал Салагай в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что проблема потребления алкоголя остро стоит во всем мире, в том числе в России.