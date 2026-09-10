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Алжир решил разорвать дипотношения с ОАЭ

Алжир решил разорвать дипотношения с ОАЭ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алжир решил разорвать дипотношения с ОАЭ

Алжир решил разорвать дипломатические отношения с ОАЭ, сообщило в четверг госагентство APS. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:52+0300

2026-09-10T21:52+0300

2026-09-10T21:52+0300

алжир

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СТАМБУЛ, 10 сен - ПРАЙМ. Алжир решил разорвать дипломатические отношения с ОАЭ, сообщило в четверг госагентство APS. "Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами после того, как были исчерпаны все средства для их сохранения", - сообщило агентство со ссылкой на МИД Алжира. МИД Алжира сообщил послу ОАЭ о решении и дал дипломату 48 часов, чтобы покинуть страну. "В свете усиления провокационных и враждебных действий ОАЭ Алжир проявлял значительную сдержанность и исходя из высокой степени ответственности не жалел сил... обращая внимание эмиратской стороны и предупреждая о негативных последствиях прискорбного и неоправданного поведения ОАЭ", - говорится в заявлении МИД Алжира. Алжир подчеркнул, что ОАЭ продолжали предпринимать действия, которые в конечном итоге "вышли за рамки допустимого". При этом МИД не уточняет, о каких именно действиях и в каких сферах идет речь. В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов в беседе с "Газетой.Ru" выразил мнение, что Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с ОАЭ из-за экономических противоречий двух стран, где Эмираты препятствуют реализации Транссахарского газопровода. "Дело в том, что активное сопротивление алжирским проектам (со стороны ОАЭ - ред.) ведется в Сахеле. Это регион между северной и тропической Африкой. Обширные пространства - Мали, Нигер, Буркина-Фасо - огромный регион от Атлантики до Красного моря. Ключевое значение для Алжира здесь имеют Мали и Нигер", - сказал Балмасов. По его словам, Алжир планирует ежегодно транспортировать 30 миллиардов кубометров нигерийского газа в Европу через Нигер и Алжир. В то время как ОАЭ считаются главным спонсором контрпроекта по Африканско-атлантическому газопроводу, который должен пойти по берегам Западной Африки. В феврале Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби в 2013 году. Между странами также сохранялась напряженность из-за поддержки ОАЭ Марокко, с которым Алжир конфликтует из-за Западной Сахары.

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