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Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ
Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ
Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), кроме рейсов в международный... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:57+0300
2026-09-10T21:57+0300
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АЛЖИР, 10 сен - ПРАЙМ. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), кроме рейсов в международный аэропорт в столице, после разрыва дипотношений, говорится в заявлении министерства обороны Алжира. "После разрыва Алжиром дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами Алжир принял решение закрыть свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ, как для прибывающих, так и для вылетающих", - отметили в министерстве. Ведомство уточнило, что это решение не распространяется на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ в и из международного аэропорта Алжира имени Хуари Бумедьена до конца 2026 года, когда истекает срок действия соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ, подписанного в 2013 году. Ранее алжирские власти объявили о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ в результате их "враждебных действий".
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бизнес, алжир, оаэ
Бизнес, АЛЖИР, ОАЭ
21:57 10.09.2026
 
Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Минобороны Алжира с 11 сентября закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

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АЛЖИР, 10 сен - ПРАЙМ. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), кроме рейсов в международный аэропорт в столице, после разрыва дипотношений, говорится в заявлении министерства обороны Алжира.
"После разрыва Алжиром дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами Алжир принял решение закрыть свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ, как для прибывающих, так и для вылетающих", - отметили в министерстве.
Ведомство уточнило, что это решение не распространяется на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ в и из международного аэропорта Алжира имени Хуари Бумедьена до конца 2026 года, когда истекает срок действия соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ, подписанного в 2013 году.
Ранее алжирские власти объявили о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ в результате их "враждебных действий".
 
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