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Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алжир закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), кроме рейсов в международный... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:57+0300

2026-09-10T21:57+0300

2026-09-10T21:57+0300

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АЛЖИР, 10 сен - ПРАЙМ. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета и вылета всех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), кроме рейсов в международный аэропорт в столице, после разрыва дипотношений, говорится в заявлении министерства обороны Алжира. "После разрыва Алжиром дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами Алжир принял решение закрыть свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ, как для прибывающих, так и для вылетающих", - отметили в министерстве. Ведомство уточнило, что это решение не распространяется на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ в и из международного аэропорта Алжира имени Хуари Бумедьена до конца 2026 года, когда истекает срок действия соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ, подписанного в 2013 году. Ранее алжирские власти объявили о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ в результате их "враждебных действий".

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