Борьба за нисходящий тренд продолжается

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера вернулся на недавно пробитый уровень сопротивления, к 2260 пунктам. Заскок выше 2300 пунктов был скоротечен, а фактор снижения сентимента — неясность геополитического исхода, хотя и всё больше сигналов о перезапуске переговорного процесса. Скорее всего, важный уровень, отделяющий нисходящий тренд от восстановления, пока устоит — борьба быков и медведей продолжается. Завтра ЦБ огласит ключевую ставку, и регулятор при принятии монетарного решения тоже будет оценивать сигналы с внешнего контура.Сильнее рынка в среду: акции "Татнефти" продолжили дорожать вслед за курсом нефти — там прямая корреляция. Курс бумаг поднимался к 625 рублям и отлично отработал обозначенное на днях сопротивление. Вероятно, теперь будет заминка на подъёме курса акций на фоне перекупленности нефти — баррель Brent может откатить и проверить на прочность пройденные 100 долларов.Слабее рынка за вчера: акции АЛРОСА резко упали на 4%, в последнее время они очень волатильные на фоне кризиса в алмазной отрасли. Было и по 23 рубля, а потом и быстро к 20,5 рубля. Очевидная техническая поддержка — на круглых 20 рублях.Рубль перешёл к активному укреплению, но это похоже на ускорение в завершающем этапе коррекции инвалют. Мы ожидали откат доллара от пиковых 87 к 85, евро по плану был от 101 к 99, а юань виделся от 13 к 12,6. Курсы почти пришли на расчётные поддержки. Дальнейшая динамика — скорее всего, боковик.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера вернулся на недавно пробитый уровень сопротивления, к 2260 пунктам. Заскок выше 2300 пунктов был скоротечен, а фактор снижения сентимента — неясность геополитического исхода, хотя и всё больше сигналов о перезапуске переговорного процесса. Скорее всего, важный уровень, отделяющий нисходящий тренд от восстановления, пока устоит — борьба быков и медведей продолжается. Завтра ЦБ огласит ключевую ставку, и регулятор при принятии монетарного решения тоже будет оценивать сигналы с внешнего контура.
Сильнее рынка в среду: акции "Татнефти" продолжили дорожать вслед за курсом нефти — там прямая корреляция. Курс бумаг поднимался к 625 рублям и отлично отработал обозначенное на днях сопротивление. Вероятно, теперь будет заминка на подъёме курса акций на фоне перекупленности нефти — баррель Brent может откатить и проверить на прочность пройденные 100 долларов.
Слабее рынка за вчера: акции АЛРОСА резко упали на 4%, в последнее время они очень волатильные на фоне кризиса в алмазной отрасли. Было и по 23 рубля, а потом и быстро к 20,5 рубля. Очевидная техническая поддержка — на круглых 20 рублях.
Рубль перешёл к активному укреплению, но это похоже на ускорение в завершающем этапе коррекции инвалют. Мы ожидали откат доллара от пиковых 87 к 85, евро по плану был от 101 к 99, а юань виделся от 13 к 12,6. Курсы почти пришли на расчётные поддержки. Дальнейшая динамика — скорее всего, боковик.
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