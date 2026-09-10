https://1prime.ru/20260910/analitika-873174105.html

Парадоксы осени: медь на пике, нефть за 100 долларов

Парадоксы осени: медь на пике, нефть за 100 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Парадоксы осени: медь на пике, нефть за 100 долларов

Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды снизился на 0,44%, до 2264,02 пункта. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,03%. Рубль укрепляется: доллар США... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:53+0300

2026-09-10T09:53+0300

2026-09-10T09:53+0300

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иран

ормузский пролив

мнения аналитиков

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды снизился на 0,44%, до 2264,02 пункта. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,03%. Рубль укрепляется: доллар США подешевел на 1,01%, до 84,97 рубля, юань — на 1,04%, до 12,66 рубля.Котировки нефти марки Brent вновь превысили 100 долларов за баррель. Рынок находится в неопределённости из-за ситуации в Ормузском проливе, через который проходило порядка 20% мирового потребления нефти. На рост цен влияют заявления о возможном объявлении пролива территорией США и жёсткие ответы Ирана. Для бюджета позитив очевиден: рост котировок Urals к 70–90 долларам и выше приносит сверхдоходы.На конец августа 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, в конце июля дефицит был 6,5 триллиона рублей. Основной вклад в рост доходов вносят ненефтегазовые поступления, которые за восемь месяцев с начала года выросли на 18,1%, до 20,9 триллиона рублей. Таким образом, исполнено свыше 66% от бюджетного плана по ненефтегазовым доходам на 2026 год. В то же время нефтегазовые доходы снизились за январь-август на 16,7%, до 5 триллионов рублей. При этом расходы бюджета выросли на 14,7%, до 31,7 триллиона рублей и, вероятно, превысят план в 44 триллиона рублей на год. Несмотря на существенный рост ненефтегазовых доходов, закрытие года с плановым дефицитом 3,8 триллиона рублей кажется нереалистичным. Мы полагаем, что федеральный бюджет сложится с дефицитом порядка 6 триллионов рублей в 2026 году, а возвращение бюджета к нулевому структурному сальдо сдвигается ближе к 2030 году.Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября. Рост потребительских цен в России с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения на 0,01% с 25 по 31 августа. На продовольственные товары цены продолжили снижаться, а в секторе непродовольственных товаров — выросли на 0,37%. В базовом сценарии прогнозируется сохранение ключевой ставки на уровне 14%.Цены на медь обновили на днях исторические максимумы. Рост во многом продиктован не только спросом, но и проблемами с добычей. Открытие новых месторождений занимает от 10 до 15 лет, а качество руды на старых рудниках падает. Недостаточное инвестирование в отрасль в прошлые годы приводит к тому, что добыча не успевает за спросом. Спрос поддерживается бумом ИИ и энергетическим переходом. Прямой бенефициар — это "Норникель", акции которого вновь торгуются лучше рынка. Компания является одним из крупнейших производителей меди в России, на медь приходится около 30% в её общей выручке. Недавно "Норникель" вернулся к выплате дивидендов после длительного перерыва. Ожидаем, что эта тенденция продолжится и по итогам II полугодия 2026 года.Автор: Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"

сша

иран

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Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

рынок, сша, норникель, мосбиржа, банк россии, иран, ормузский пролив, мнения аналитиков