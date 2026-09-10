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Аналитики ждут повышения базовой процентной ставки ЕЦБ в августе - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитики ждут повышения базовой процентной ставки ЕЦБ в августе
Аналитики ждут повышения базовой процентной ставки ЕЦБ в августе - 10.09.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут повышения базовой процентной ставки ЕЦБ в августе
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам августовского заседания повысит базовую процентную ставку до 2,65% годовых с 2,4%, полагают аналитики, опрошенные... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:17+0300
2026-09-10T08:17+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам августовского заседания повысит базовую процентную ставку до 2,65% годовых с 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания финансового органа будут опубликованы в четверг, 10 сентября, в 15.15 мск. В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку годовой инфляции страны. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 2,9% с уровня июня в 2,8%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период уменьшился на 1 тысячу с уровня предыдущей недели, до 205 тысяч. В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в августе. Аналитики считают, что в августе показатель снизился до 3,98 миллиона сделок с 4,06 миллиона в июле. В 19.00 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 4 сентября. За неделю, завершившуюся 28 августа, показатель снизился на 4,5 миллиона баррелей - до 424,5 миллиона.
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мировая экономика, банки, сша
Мировая экономика, Банки, США
08:17 10.09.2026
 
Аналитики ждут повышения базовой процентной ставки ЕЦБ в августе

Trading Economics: ЕЦБ по итогам августовского заседания повысит ставку до 2,65%

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам августовского заседания повысит базовую процентную ставку до 2,65% годовых с 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Итоги заседания финансового органа будут опубликованы в четверг, 10 сентября, в 15.15 мск.
В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку годовой инфляции страны. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 2,9% с уровня июня в 2,8%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период уменьшился на 1 тысячу с уровня предыдущей недели, до 205 тысяч.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в августе. Аналитики считают, что в августе показатель снизился до 3,98 миллиона сделок с 4,06 миллиона в июле.
В 19.00 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 4 сентября. За неделю, завершившуюся 28 августа, показатель снизился на 4,5 миллиона баррелей - до 424,5 миллиона.
 
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