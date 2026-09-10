Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/analitiki-873175550.html
Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября
Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября - 10.09.2026, ПРАЙМ
Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября
На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:25+0300
2026-09-10T10:25+0300
мнения аналитиков
рынок
минфин
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873175550.jpg?1789025121
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублёвых финансовых инструментов и может ограничить давление на российскую валюту.До конца текущей недели мы ожидаем диапазон по доллару 83,5–89,5 рубля, по евро 97–102,65 рубля, по юаню 12,5–13,2 рубля. Одним из факторов, который может снизить давление на российскую валюту, станет сокращение ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила — с 6,5 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей. Важно отметить, что спрос со стороны импортёров на иностранную валюту остаётся высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.Ожидаемое сохранение ключевой ставки на уровне 14% и комфортные мировые цены на энергоносители могут заметно снизить давление ведущих мировых валют на рубль и повысить привлекательность российской валюты для частных и корпоративных инвесторов. Текущий рост цены нефти марки Brent выше 100 долларов оказывает поддержку рублю, но сам по себе пока не меняет общий тренд.Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортёров.Фокус рынка по-прежнему направлен на геополитические новости. К началу второй декады сентября ожидаем курс доллара в коридоре 83,5–89,5 рубля с движением к нижней границе.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, минфин, финансы
Мнения аналитиков, Рынок, Минфин, Финансы
10:25 10.09.2026
 
Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября

Аналитики ждут доллар в диапазоне 83,5–89,5 рубля на фоне паузы ЦБ по ставке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублёвых финансовых инструментов и может ограничить давление на российскую валюту.
До конца текущей недели мы ожидаем диапазон по доллару 83,5–89,5 рубля, по евро 97–102,65 рубля, по юаню 12,5–13,2 рубля. Одним из факторов, который может снизить давление на российскую валюту, станет сокращение ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила — с 6,5 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей. Важно отметить, что спрос со стороны импортёров на иностранную валюту остаётся высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.
Ожидаемое сохранение ключевой ставки на уровне 14% и комфортные мировые цены на энергоносители могут заметно снизить давление ведущих мировых валют на рубль и повысить привлекательность российской валюты для частных и корпоративных инвесторов. Текущий рост цены нефти марки Brent выше 100 долларов оказывает поддержку рублю, но сам по себе пока не меняет общий тренд.
Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортёров.
Фокус рынка по-прежнему направлен на геополитические новости. К началу второй декады сентября ожидаем курс доллара в коридоре 83,5–89,5 рубля с движением к нижней границе.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокМинфинФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала