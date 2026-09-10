Рубль на распутье: ставка, нефть и Минфин решают исход сентября

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублёвых финансовых инструментов и может ограничить давление на российскую валюту.До конца текущей недели мы ожидаем диапазон по доллару 83,5–89,5 рубля, по евро 97–102,65 рубля, по юаню 12,5–13,2 рубля. Одним из факторов, который может снизить давление на российскую валюту, станет сокращение ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила — с 6,5 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей. Важно отметить, что спрос со стороны импортёров на иностранную валюту остаётся высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.Ожидаемое сохранение ключевой ставки на уровне 14% и комфортные мировые цены на энергоносители могут заметно снизить давление ведущих мировых валют на рубль и повысить привлекательность российской валюты для частных и корпоративных инвесторов. Текущий рост цены нефти марки Brent выше 100 долларов оказывает поддержку рублю, но сам по себе пока не меняет общий тренд.Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортёров.Фокус рынка по-прежнему направлен на геополитические новости. К началу второй декады сентября ожидаем курс доллара в коридоре 83,5–89,5 рубля с движением к нижней границе.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублёвых финансовых инструментов и может ограничить давление на российскую валюту.
До конца текущей недели мы ожидаем диапазон по доллару 83,5–89,5 рубля, по евро 97–102,65 рубля, по юаню 12,5–13,2 рубля. Одним из факторов, который может снизить давление на российскую валюту, станет сокращение ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила — с 6,5 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей. Важно отметить, что спрос со стороны импортёров на иностранную валюту остаётся высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.
Ожидаемое сохранение ключевой ставки на уровне 14% и комфортные мировые цены на энергоносители могут заметно снизить давление ведущих мировых валют на рубль и повысить привлекательность российской валюты для частных и корпоративных инвесторов. Текущий рост цены нефти марки Brent выше 100 долларов оказывает поддержку рублю, но сам по себе пока не меняет общий тренд.
Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортёров.
Фокус рынка по-прежнему направлен на геополитические новости. К началу второй декады сентября ожидаем курс доллара в коридоре 83,5–89,5 рубля с движением к нижней границе.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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