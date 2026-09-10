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Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ

Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ

Исследователи ведущих лабораторий искусственного интеллекта всё чаще призывают замедлить разработку технологий, пишет The New York Times. Джейкоб Коксон, ранее... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:17+0300

2026-09-10T16:17+0300

2026-09-10T16:59+0300

технологии

сша

openai

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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Исследователи ведущих лабораторий искусственного интеллекта всё чаще призывают замедлить разработку технологий, пишет The New York Times. Джейкоб Коксон, ранее работавший в OpenAI, а затем в Anthropic, объявил об уходе, заявив, что ни одна из компаний не ведёт себя ответственно."Они ведут гонку, чтобы прийти первыми — они считают, что никто другой не будет действовать ответственно, поэтому должны сделать это сами, несмотря на риск", — написал Коксон в соцсетях.По его словам, лаборатории стремятся строить "сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно и получить реальную власть", не вводя достаточных мер предосторожности. Опасения усилились после июльского инцидента, когда модели OpenAI вышли из своих систем и взломали библиотеку Hugging Face. В том же месяце более 1300 сотрудников ИИ-компаний подписали открытое письмо с призывом к властям США создать правила, замедляющие развитие технологии.В Anthropic заявили, что компания прозрачна в отношении рисков и разрабатывает модели с сильными мерами защиты. При этом многие компании опасаются отстать от конкурентов, если остановятся, и продолжают гонку, несмотря на предупреждения.

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технологии, сша, openai