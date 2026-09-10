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Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ
Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ
Исследователи ведущих лабораторий искусственного интеллекта всё чаще призывают замедлить разработку технологий, пишет The New York Times. Джейкоб Коксон, ранее... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:17+0300
2026-09-10T16:59+0300
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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Исследователи ведущих лабораторий искусственного интеллекта всё чаще призывают замедлить разработку технологий, пишет The New York Times. Джейкоб Коксон, ранее работавший в OpenAI, а затем в Anthropic, объявил об уходе, заявив, что ни одна из компаний не ведёт себя ответственно."Они ведут гонку, чтобы прийти первыми — они считают, что никто другой не будет действовать ответственно, поэтому должны сделать это сами, несмотря на риск", — написал Коксон в соцсетях.По его словам, лаборатории стремятся строить "сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно и получить реальную власть", не вводя достаточных мер предосторожности. Опасения усилились после июльского инцидента, когда модели OpenAI вышли из своих систем и взломали библиотеку Hugging Face. В том же месяце более 1300 сотрудников ИИ-компаний подписали открытое письмо с призывом к властям США создать правила, замедляющие развитие технологии.В Anthropic заявили, что компания прозрачна в отношении рисков и разрабатывает модели с сильными мерами защиты. При этом многие компании опасаются отстать от конкурентов, если остановятся, и продолжают гонку, несмотря на предупреждения.
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технологии, сша, openai
Технологии, США, OpenAI
16:17 10.09.2026 (обновлено: 16:59 10.09.2026)
 
Исследователи Anthropic призывают замедлить разработку ИИ

NYT: риск уничтожения человечества ИИ превышает 10% за десятилетие

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Исследователи ведущих лабораторий искусственного интеллекта всё чаще призывают замедлить разработку технологий, пишет The New York Times. Джейкоб Коксон, ранее работавший в OpenAI, а затем в Anthropic, объявил об уходе, заявив, что ни одна из компаний не ведёт себя ответственно.
"Они ведут гонку, чтобы прийти первыми — они считают, что никто другой не будет действовать ответственно, поэтому должны сделать это сами, несмотря на риск", — написал Коксон в соцсетях.
По его словам, лаборатории стремятся строить "сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно и получить реальную власть", не вводя достаточных мер предосторожности. Опасения усилились после июльского инцидента, когда модели OpenAI вышли из своих систем и взломали библиотеку Hugging Face. В том же месяце более 1300 сотрудников ИИ-компаний подписали открытое письмо с призывом к властям США создать правила, замедляющие развитие технологии.
В Anthropic заявили, что компания прозрачна в отношении рисков и разрабатывает модели с сильными мерами защиты. При этом многие компании опасаются отстать от конкурентов, если остановятся, и продолжают гонку, несмотря на предупреждения.
 
ТехнологииСШАOpenAI
 
 
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