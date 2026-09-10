Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/aravija-873206456.html
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ
Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:13+0300
2026-09-10T21:24+0300
бизнес
банки
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873206456.jpg?1789064682
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. чтобы создать одну из крупнейших в мире игровых компаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность объединения Electronic Arts Inc. с Savvy Games с целью создания одной из крупнейших в мире игровых компаний", - пишет Блумберг. Отмечается, что руководство фонда планирует с помощью слияния создать одну из крупнейших в мире игровых компаний для обеспечения более эффективного управления своими активами. В случае успеха сделки государственный фонд Саудовской Аравии получит контроль над активами индустрии онлайн-игр в размере 214 миллиардов долларов, следует из данных агентства. Блумберг подчеркивает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy не завершит сделку по приобретению за 6 миллиардов долларов китайской компании-разработчика мобильных игр Moonton. Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) 6 августа объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, саудовская аравия
Бизнес, Банки, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
21:13 10.09.2026 (обновлено: 21:24 10.09.2026)
 
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ

Bloomberg: саудовский фонд планирует купить Savvy Games и объединить с Electronic Arts

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. чтобы создать одну из крупнейших в мире игровых компаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность объединения Electronic Arts Inc. с Savvy Games с целью создания одной из крупнейших в мире игровых компаний", - пишет Блумберг.
Отмечается, что руководство фонда планирует с помощью слияния создать одну из крупнейших в мире игровых компаний для обеспечения более эффективного управления своими активами.
В случае успеха сделки государственный фонд Саудовской Аравии получит контроль над активами индустрии онлайн-игр в размере 214 миллиардов долларов, следует из данных агентства.
Блумберг подчеркивает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy не завершит сделку по приобретению за 6 миллиардов долларов китайской компании-разработчика мобильных игр Moonton.
Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) 6 августа объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
 
БизнесБанкиСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала