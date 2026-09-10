https://1prime.ru/20260910/aravija-873206456.html
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ
Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:13+0300
2026-09-10T21:13+0300
2026-09-10T21:24+0300
бизнес
банки
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873206456.jpg?1789064682
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. чтобы создать одну из крупнейших в мире игровых компаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность объединения Electronic Arts Inc. с Savvy Games с целью создания одной из крупнейших в мире игровых компаний", - пишет Блумберг. Отмечается, что руководство фонда планирует с помощью слияния создать одну из крупнейших в мире игровых компаний для обеспечения более эффективного управления своими активами. В случае успеха сделки государственный фонд Саудовской Аравии получит контроль над активами индустрии онлайн-игр в размере 214 миллиардов долларов, следует из данных агентства. Блумберг подчеркивает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy не завершит сделку по приобретению за 6 миллиардов долларов китайской компании-разработчика мобильных игр Moonton. Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) 6 августа объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, банки, саудовская аравия
Бизнес, Банки, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ
Bloomberg: саудовский фонд планирует купить Savvy Games и объединить с Electronic Arts
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. чтобы создать одну из крупнейших в мире игровых компаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность объединения Electronic Arts Inc. с Savvy Games с целью создания одной из крупнейших в мире игровых компаний", - пишет Блумберг.
Отмечается, что руководство фонда планирует с помощью слияния создать одну из крупнейших в мире игровых компаний для обеспечения более эффективного управления своими активами.
В случае успеха сделки государственный фонд Саудовской Аравии получит контроль над активами индустрии онлайн-игр в размере 214 миллиардов долларов, следует из данных агентства.
Блумберг подчеркивает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy не завершит сделку по приобретению за 6 миллиардов долларов китайской компании-разработчика мобильных игр Moonton.
Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) 6 августа объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).