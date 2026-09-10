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Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ

Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия может купить Savvy Game и объединить с EA, пишут СМИ

Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:13+0300

2026-09-10T21:13+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. чтобы создать одну из крупнейших в мире игровых компаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность объединения Electronic Arts Inc. с Savvy Games с целью создания одной из крупнейших в мире игровых компаний", - пишет Блумберг. Отмечается, что руководство фонда планирует с помощью слияния создать одну из крупнейших в мире игровых компаний для обеспечения более эффективного управления своими активами. В случае успеха сделки государственный фонд Саудовской Аравии получит контроль над активами индустрии онлайн-игр в размере 214 миллиардов долларов, следует из данных агентства. Блумберг подчеркивает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy не завершит сделку по приобретению за 6 миллиардов долларов китайской компании-разработчика мобильных игр Moonton. Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) 6 августа объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

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бизнес, банки, саудовская аравия