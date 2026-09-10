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Транспортные ассоциации Финляндии требуют урегулировать цены на топливо

Транспортные ассоциации Финляндии требуют урегулировать цены на топливо - 10.09.2026, ПРАЙМ

Транспортные ассоциации Финляндии требуют урегулировать цены на топливо

Финские транспортные ассоциации потребовали от властей Финляндии принять меры из-за роста цен на топливо, соответствующий призыв опубликован на сайте отраслевой | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:40+0300

2026-09-10T12:40+0300

2026-09-10T12:46+0300

бизнес

финляндия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Финские транспортные ассоциации потребовали от властей Финляндии принять меры из-за роста цен на топливо, соответствующий призыв опубликован на сайте отраслевой ассоциации SKAL. "Цены на топливо, оплачиваемые коммерческим транспортом, достигли неприемлемого уровня и наносят ущерб финской экономике... SKAL, автобусная ассоциация и ассоциация такси требуют от правительства принять меры в связи с динамикой цен на топливо", - говорится в сообщении на сайте SKAL. Там уточняется, что транспортные компании Финляндии "сильно страдают" из-за высоких цен на энергоносители. "Всего за шесть месяцев цена на дизельное топливо выросла более чем на 50 центов за литр. В некоторых местах цена за литр уже превышает 2,50 евро", - сказано в заявлении ассоциаций. Транспортные ассоциации добавили, что для компаний, занимающихся грузоперевозками, увеличение затрат на топливо будет означать дополнительные ежегодные расходы в размере до 480 миллионов евро. "Правительство обязано пересмотреть ситуацию в условиях продолжающегося кризиса цен на энергоносители и принять соответствующие меры", - сказано в заявлении.

финляндия

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бизнес, финляндия