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Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21
Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 - 10.09.2026, ПРАЙМ
Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21
Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 после выдачи Индией сертификата типа на самолет, в дальнейшем начнутся обсуждения по этому... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:33+0300
2026-09-10T09:33+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 после выдачи Индией сертификата типа на самолет, в дальнейшем начнутся обсуждения по этому вопросу, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"В дальнейшем будем обсуждать вопросы, связанные с взаимодействием по линии МС-21. Для того чтобы эти самолеты могли совершать полеты в Индии и летать из Индии, необходимо индийским авиационным властям провести все мероприятия, связанные с сертификацией авиационной техники, сверить требования Российской Федерации, которые идентично гармонизированы с требованиями Международной ассоциации гражданской авиации. И уже после выданного авиационными властями Индии сертификата можно будет эксплуатировать самолеты индийскими авиакомпаниями", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, индия, росавиация, оак, ростех
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Росавиация, ОАК, Ростех
Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21
Ядров: индийские авиакомпании смогут эксплуатировать МС-21 после выдачи Индией сертификата
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 после выдачи Индией сертификата типа на самолет, в дальнейшем начнутся обсуждения по этому вопросу, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"В дальнейшем будем обсуждать вопросы, связанные с взаимодействием по линии МС-21. Для того чтобы эти самолеты могли совершать полеты в Индии и летать из Индии, необходимо индийским авиационным властям провести все мероприятия, связанные с сертификацией авиационной техники, сверить требования Российской Федерации, которые идентично гармонизированы с требованиями Международной ассоциации гражданской авиации. И уже после выданного авиационными властями Индии сертификата можно будет эксплуатировать самолеты индийскими авиакомпаниями", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.