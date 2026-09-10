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Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21

Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 - 10.09.2026, ПРАЙМ

Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21

Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 после выдачи Индией сертификата типа на самолет, в дальнейшем начнутся обсуждения по этому... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:33+0300

2026-09-10T09:33+0300

2026-09-10T09:33+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Индийские авиакомпании смогут эксплуатировать российские МС-21 после выдачи Индией сертификата типа на самолет, в дальнейшем начнутся обсуждения по этому вопросу, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "В дальнейшем будем обсуждать вопросы, связанные с взаимодействием по линии МС-21. Для того чтобы эти самолеты могли совершать полеты в Индии и летать из Индии, необходимо индийским авиационным властям провести все мероприятия, связанные с сертификацией авиационной техники, сверить требования Российской Федерации, которые идентично гармонизированы с требованиями Международной ассоциации гражданской авиации. И уже после выданного авиационными властями Индии сертификата можно будет эксплуатировать самолеты индийскими авиакомпаниями", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, россия, индия, росавиация, оак, ростех