https://1prime.ru/20260910/aviakompanii-873198713.html

Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю

Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю - 10.09.2026, ПРАЙМ

Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю

Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю, процедура является одной из самых быстрых в мире, сообщил Минтранс РФ по итогам... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:32+0300

2026-09-10T17:32+0300

2026-09-10T17:32+0300

бизнес

туризм

россия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю, процедура является одной из самых быстрых в мире, сообщил Минтранс РФ по итогам выступления заместителя министра Владимира Потешкина в ходе совещания Комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства. "Процедура выдачи разрешений в России одна из самых быстрых в мире: при регламентном сроке до 35 дней на практике он не превышает одной недели. Для сравнения, в Китае получение разрешения занимает около 120 дней", - говорится в сообщении. Большинство иностранных пассажиров прилетают в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Белоруссии, в основном на работу, по делам или для посещения родственников, отметили в Минтрансе. "Это подчеркивает необходимость изменения структуры потребления этого потока. Мы должны сделать так, чтобы поездка в Россию для граждан Узбекистана или Таджикистана включала не только работу или визиты к родственникам, но и посещение туристических центров и культурных мероприятий. Нам необходимо создать условия и стимулы для удлинения поездок и их превращения в туристические", – подчеркнул Потешкин, его слова приводятся в пресс-релизе.

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бизнес, туризм, россия, узбекистан, таджикистан, китай