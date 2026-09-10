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"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?"

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?" - 10.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?"

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:52+0300

2026-09-10T15:52+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Как пояснили РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, под этим брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. Согласно данным Роспатента, заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года. Фраза "Можно, а зачем?" принадлежит руководителю проектов новых автомобилей "АвтоВАЗа" Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли "АвтоВАЗ" производить автомобили, аналогичные BMW. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

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