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Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году - 10.09.2026, ПРАЙМ
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:19+0300
2026-09-10T21:19+0300
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газ
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Первый этап уже закончился, это порядка 5 тысяч жителей сегодня уже получили возможность пользоваться газом. Второй этап у нас заканчивается до марта 2027 года, там порядка 7 тысяч человек еще плюсом получат газ, ну и оставшиеся 4 тысячи у нас до 1 сентября следующего года, так, чтобы мы попали уже в отопительный сезон", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области.
Глава региона отметил, что когда начал работать губернатором Калининградской области, удивился, что Балтийск - единственный муниципалитет в регионе, где не было газа. Он уточнил, что поставил задачу главе муниципалитета и министерству ЖКХ, чтобы газ дошел до каждого потребителя. Важно при поступлении газа обеспечить инфраструктуру и объекты генерации.
"Вся работа уже, так сказать, фактически закончена. Но вот такими этапами мы продвигаемся к газификации нашего любимого Балтийска", - добавил Беспрозванных.
калининград
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газ, калининград
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
Беспрозванных: газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Первый этап уже закончился, это порядка 5 тысяч жителей сегодня уже получили возможность пользоваться газом. Второй этап у нас заканчивается до марта 2027 года, там порядка 7 тысяч человек еще плюсом получат газ, ну и оставшиеся 4 тысячи у нас до 1 сентября следующего года, так, чтобы мы попали уже в отопительный сезон", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области.
Глава региона отметил, что когда начал работать губернатором Калининградской области, удивился, что Балтийск - единственный муниципалитет в регионе, где не было газа. Он уточнил, что поставил задачу главе муниципалитета и министерству ЖКХ, чтобы газ дошел до каждого потребителя. Важно при поступлении газа обеспечить инфраструктуру и объекты генерации.
"Вся работа уже, так сказать, фактически закончена. Но вот такими этапами мы продвигаемся к газификации нашего любимого Балтийска", - добавил Беспрозванных.