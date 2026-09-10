Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/baltijsk-873206546.html
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году - 10.09.2026, ПРАЙМ
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:19+0300
2026-09-10T21:19+0300
газ
калининград
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873206546.jpg?1789064376
КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Первый этап уже закончился, это порядка 5 тысяч жителей сегодня уже получили возможность пользоваться газом. Второй этап у нас заканчивается до марта 2027 года, там порядка 7 тысяч человек еще плюсом получат газ, ну и оставшиеся 4 тысячи у нас до 1 сентября следующего года, так, чтобы мы попали уже в отопительный сезон", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области. Глава региона отметил, что когда начал работать губернатором Калининградской области, удивился, что Балтийск - единственный муниципалитет в регионе, где не было газа. Он уточнил, что поставил задачу главе муниципалитета и министерству ЖКХ, чтобы газ дошел до каждого потребителя. Важно при поступлении газа обеспечить инфраструктуру и объекты генерации. "Вся работа уже, так сказать, фактически закончена. Но вот такими этапами мы продвигаемся к газификации нашего любимого Балтийска", - добавил Беспрозванных.
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, калининград
Газ, КАЛИНИНГРАД
21:19 10.09.2026
 
Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году

Беспрозванных: газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Первый этап уже закончился, это порядка 5 тысяч жителей сегодня уже получили возможность пользоваться газом. Второй этап у нас заканчивается до марта 2027 года, там порядка 7 тысяч человек еще плюсом получат газ, ну и оставшиеся 4 тысячи у нас до 1 сентября следующего года, так, чтобы мы попали уже в отопительный сезон", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области.
Глава региона отметил, что когда начал работать губернатором Калининградской области, удивился, что Балтийск - единственный муниципалитет в регионе, где не было газа. Он уточнил, что поставил задачу главе муниципалитета и министерству ЖКХ, чтобы газ дошел до каждого потребителя. Важно при поступлении газа обеспечить инфраструктуру и объекты генерации.
"Вся работа уже, так сказать, фактически закончена. Но вот такими этапами мы продвигаемся к газификации нашего любимого Балтийска", - добавил Беспрозванных.
 
ГазКАЛИНИНГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала