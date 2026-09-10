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Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году

Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году - 10.09.2026, ПРАЙМ

Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году

Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:19+0300

2026-09-10T21:19+0300

2026-09-10T21:19+0300

газ

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Газификацию Балтийска под Калининградом завершат в 2027 году, подключение домов в городе будет идти поэтапно, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Первый этап уже закончился, это порядка 5 тысяч жителей сегодня уже получили возможность пользоваться газом. Второй этап у нас заканчивается до марта 2027 года, там порядка 7 тысяч человек еще плюсом получат газ, ну и оставшиеся 4 тысячи у нас до 1 сентября следующего года, так, чтобы мы попали уже в отопительный сезон", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области. Глава региона отметил, что когда начал работать губернатором Калининградской области, удивился, что Балтийск - единственный муниципалитет в регионе, где не было газа. Он уточнил, что поставил задачу главе муниципалитета и министерству ЖКХ, чтобы газ дошел до каждого потребителя. Важно при поступлении газа обеспечить инфраструктуру и объекты генерации. "Вся работа уже, так сказать, фактически закончена. Но вот такими этапами мы продвигаемся к газификации нашего любимого Балтийска", - добавил Беспрозванных.

калининград

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газ, калининград