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Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите

Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите - 10.09.2026, ПРАЙМ

Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T03:01+0300

2026-09-10T03:01+0300

2026-09-10T03:01+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). Как отметил парламентарий, вступление в силу соответствующего закона в первую очередь направлено на защиту граждан от мошенников, которые оформляют займы по чужим документам, а также дает каждому россиянину возможность оперативно отказаться от подозрительного кредита. "Ко мне на приемы приходят люди, которые узнают о кредитах на свое имя только тогда, когда приходят судебные приставы. Мошенники оформляют займы по украденному паспорту, а человек годами доказывает, что он не брал этих денег. Новый закон ломает эту схему. С 1 октября 2027 года банк или МФО обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на "Госуслугах". Вы узнаете о любом кредите на свое имя в тот же день и сможете отозвать его", - сказал Свищев. Депутат подчеркнул, что норма была инициирована для того, чтобы граждане могли оперативно реагировать на подозрительные действия. По его словам, главная цель - дать человеку возможность остановить оформление мошеннического кредита на ранней стадии. "В сообщении, которое придет на "Госуслуги", будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если вы не брали кредит, у вас есть пять рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, госдума, лдпр