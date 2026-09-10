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Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите
Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите - 10.09.2026, ПРАЙМ
Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите
Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T03:01+0300
2026-09-10T03:01+0300
2026-09-10T03:01+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Как отметил парламентарий, вступление в силу соответствующего закона в первую очередь направлено на защиту граждан от мошенников, которые оформляют займы по чужим документам, а также дает каждому россиянину возможность оперативно отказаться от подозрительного кредита.
"Ко мне на приемы приходят люди, которые узнают о кредитах на свое имя только тогда, когда приходят судебные приставы. Мошенники оформляют займы по украденному паспорту, а человек годами доказывает, что он не брал этих денег. Новый закон ломает эту схему. С 1 октября 2027 года банк или МФО обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на "Госуслугах". Вы узнаете о любом кредите на свое имя в тот же день и сможете отозвать его", - сказал Свищев.
Депутат подчеркнул, что норма была инициирована для того, чтобы граждане могли оперативно реагировать на подозрительные действия. По его словам, главная цель - дать человеку возможность остановить оформление мошеннического кредита на ранней стадии.
"В сообщении, которое придет на "Госуслуги", будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если вы не брали кредит, у вас есть пять рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора", - заключил он.
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финансы, банки, госдума, лдпр
Финансы, Банки, Госдума, ЛДПР
Банки и МФО будут в течение часа уведомлять россиян о кредите
Депутат Свищев: банки и МФО будут обязаны в течение часа уведомлять клиентов о кредите
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Как отметил парламентарий, вступление в силу соответствующего закона в первую очередь направлено на защиту граждан от мошенников, которые оформляют займы по чужим документам, а также дает каждому россиянину возможность оперативно отказаться от подозрительного кредита.
"Ко мне на приемы приходят люди, которые узнают о кредитах на свое имя только тогда, когда приходят судебные приставы. Мошенники оформляют займы по украденному паспорту, а человек годами доказывает, что он не брал этих денег. Новый закон ломает эту схему. С 1 октября 2027 года банк или МФО обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на "Госуслугах". Вы узнаете о любом кредите на свое имя в тот же день и сможете отозвать его", - сказал Свищев.
Депутат подчеркнул, что норма была инициирована для того, чтобы граждане могли оперативно реагировать на подозрительные действия. По его словам, главная цель - дать человеку возможность остановить оформление мошеннического кредита на ранней стадии.
"В сообщении, которое придет на "Госуслуги", будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если вы не брали кредит, у вас есть пять рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора", - заключил он.