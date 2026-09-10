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Российские банки в августе чуть снизили выдачу розничных кредитов
Российские банки в августе чуть снизили выдачу розничных кредитов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российские банки в августе чуть снизили выдачу розничных кредитов
Российские банки в ситуации предпринимаемых для охлаждения кредитного рынка мер ЦБ чуть снизили в августе выдачу розничных кредитов - на 1% в годовом выражении, | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T07:53+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские банки в ситуации предпринимаемых для охлаждения кредитного рынка мер ЦБ чуть снизили в августе выдачу розничных кредитов - на 1% в годовом выражении, до 1,06 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных розничных кредитов... в августе 2026 года составил 1,063 триллиона рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в июле 2026 года – 1,07 триллиона рублей), а с аналогичным периодом прошлого года – на 1% (в августе 2025 года – 1,073 триллиона рублей)", – говорится в пресс-релизе.
В составе розничных кредитов бюро учитывает потребительские кредиты, POS- (непосредственно в точках розничных продаж), автомобильные кредиты, кредитные карты, а также ипотеку.
Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором монетарной политики для охлаждения кредитного рынка, в том числе резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Несмотря на некоторый всплеск в начале лета, выдача розничных кредитов в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, добавил он. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1,36 триллиона рублей) объемы заимствований граждан в банках в августе сократились на 22%, подчеркивает Волков.
Наибольший объем выданных розничных кредитов был отмечен в Москве (116,7 миллиарда рублей), Московской области (77,4 миллиарда), Санкт-Петербурге (53,1 миллиарда), а также Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (40,4 миллиарда) и Свердловской (35 миллиардов рублей) областях.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных розничных кредитов среди 15 лидеров по этому показателю в августе по сравнению с июлем была зафиксирована в Самарской (-6,4%), Новосибирской (-4,1%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-2,4%) областях, а также в Москве (-2,3%).
Где-то показатель, напротив, увеличился, в том числе в Свердловской области (+3,2%), Пермском крае (+2,5%), Московской (+1,8%) и Нижегородской (+1,8%) областях.
"В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем", – резюмирует Волков.
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банки, финансы, россия, москва, хмао, янао, алексей волков, нбки
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, ХМАО, ЯНАО, Алексей Волков, НБКИ
Российские банки в августе чуть снизили выдачу розничных кредитов
НБКИ: выдача розничных кредитов в России в августе снизилась на 1%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские банки в ситуации предпринимаемых для охлаждения кредитного рынка мер ЦБ чуть снизили в августе выдачу розничных кредитов - на 1% в годовом выражении, до 1,06 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных розничных кредитов... в августе 2026 года составил 1,063 триллиона рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в июле 2026 года – 1,07 триллиона рублей), а с аналогичным периодом прошлого года – на 1% (в августе 2025 года – 1,073 триллиона рублей)", – говорится в пресс-релизе.
В составе розничных кредитов бюро учитывает потребительские кредиты, POS- (непосредственно в точках розничных продаж), автомобильные кредиты, кредитные карты, а также ипотеку.
Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором монетарной политики для охлаждения кредитного рынка, в том числе резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Несмотря на некоторый всплеск в начале лета, выдача розничных кредитов в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, добавил он. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1,36 триллиона рублей) объемы заимствований граждан в банках в августе сократились на 22%, подчеркивает Волков.
Наибольший объем выданных розничных кредитов был отмечен в Москве (116,7 миллиарда рублей), Московской области (77,4 миллиарда), Санкт-Петербурге (53,1 миллиарда), а также Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (40,4 миллиарда) и Свердловской (35 миллиардов рублей) областях.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных розничных кредитов среди 15 лидеров по этому показателю в августе по сравнению с июлем была зафиксирована в Самарской (-6,4%), Новосибирской (-4,1%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-2,4%) областях, а также в Москве (-2,3%).
Где-то показатель, напротив, увеличился, в том числе в Свердловской области (+3,2%), Пермском крае (+2,5%), Московской (+1,8%) и Нижегородской (+1,8%) областях.
"В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем", – резюмирует Волков.