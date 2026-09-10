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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза - 10.09.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось слабее прогноза

| 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:39+0300

2026-09-10T16:39+0300

2026-09-10T16:39+0300

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Добавлены подробности (после второго абзаца) МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысячи - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics ждали снижения показателя до 205 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысячи. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1500 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 206 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, снизилось на 1 тысячу к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,774 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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мировая экономика, общество , сша