https://1prime.ru/20260910/bitkoin-873196964.html
Аналитик очертил пределы падения биткоина вплоть до октября
Аналитик очертил пределы падения биткоина вплоть до октября - 10.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик очертил пределы падения биткоина вплоть до октября
С начала сентября биткоин остаётся под давлением макроэкономических факторов, при этом фундаментальная картина для криптовалюты пока не выглядит сломанной. Об... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:59+0300
2026-09-10T16:59+0300
2026-09-10T17:00+0300
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. С начала сентября биткоин остаётся под давлением макроэкономических факторов, при этом фундаментальная картина для криптовалюты пока не выглядит сломанной. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.Главным событием ближайших дней станет публикация 11 сентября августовского отчёта по инфляции в США – последнего крупного показателя перед заседанием ФРС 15–16 сентября. По его словам, рынок труда уже подготовил почву для более жёсткого сценария: в августе американская экономика создала 162 тысячи новых рабочих мест при ожиданиях около 53–56 тысяч, а безработица сохранилась на уровне 4,1%. В июле общую инфляцию сдерживало снижение цен на энергоносители, однако в августе этот фактор поддержки ослаб. Если индекс потребительских цен окажется в районе 3,5–3,6% год к году, вероятность повышения ставки 16 сентября заметно возрастёт, что станет фактором давления на биткоин и другие рисковые активы."Однако у дальнейшего ужесточения политики есть обратная сторона: повышение ставки увеличивает стоимость обслуживания госдолга США, который уже превысил 40 триллионов долларов, поэтому долго удерживать стоимость денег на высоком уровне становится всё дороже для американского бюджета", – отметил Порошин.Технически биткоин сохраняет потенциал дальнейшего роста, но сентябрь может пройти через предварительную коррекцию. Важная зона находится в районе 69–75 тысяч долларов, где сосредоточены стоп-лоссы розничных инвесторов, покупавших криптовалюту с высоким кредитным плечом. Снижение в эту область и каскад ликвидаций могут стать источником ликвидности для набора позиций институциональными участниками."Базовым сценарием на сентябрь остаётся коррекция в диапазон 69–75 тысяч долларов с последующим восстановлением в октябре. При благоприятной реакции рынка на решение ФРС биткоин способен вернуться выше 80 тысяч долларов и продолжить движение к 90 тысячам, однако при жестком сигнале регулятора реализация этого сценария может сместиться на октябрь", – резюмировал аналитик.
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биткоин, финансы, сша, рынок криптовалюты
Биткоин, Финансы, США, рынок криптовалюты
Аналитик очертил пределы падения биткоина вплоть до октября
Аналитик Bitbanker: биткоин может упасть до $69–75 тысяч перед взлетом в октябре
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. С начала сентября биткоин остаётся под давлением макроэкономических факторов, при этом фундаментальная картина для криптовалюты пока не выглядит сломанной. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.
Главным событием ближайших дней станет публикация 11 сентября августовского отчёта по инфляции в США – последнего крупного показателя перед заседанием ФРС 15–16 сентября.
Биткоин в боковике перед новым рывком
По его словам, рынок труда уже подготовил почву для более жёсткого сценария: в августе американская экономика создала 162 тысячи новых рабочих мест при ожиданиях около 53–56 тысяч, а безработица сохранилась на уровне 4,1%. В июле общую инфляцию сдерживало снижение цен на энергоносители, однако в августе этот фактор поддержки ослаб. Если индекс потребительских цен окажется в районе 3,5–3,6% год к году, вероятность повышения ставки 16 сентября заметно возрастёт, что станет фактором давления на биткоин и другие рисковые активы.
"Однако у дальнейшего ужесточения политики есть обратная сторона: повышение ставки увеличивает стоимость обслуживания госдолга США, который уже превысил 40 триллионов долларов, поэтому долго удерживать стоимость денег на высоком уровне становится всё дороже для американского бюджета", – отметил Порошин.
Технически биткоин сохраняет потенциал дальнейшего роста, но сентябрь может пройти через предварительную коррекцию. Важная зона находится в районе 69–75 тысяч долларов, где сосредоточены стоп-лоссы розничных инвесторов, покупавших криптовалюту с высоким кредитным плечом. Снижение в эту область и каскад ликвидаций могут стать источником ликвидности для набора позиций институциональными участниками.
"Базовым сценарием на сентябрь остаётся коррекция в диапазон 69–75 тысяч долларов с последующим восстановлением в октябре. При благоприятной реакции рынка на решение ФРС биткоин способен вернуться выше 80 тысяч долларов и продолжить движение к 90 тысячам, однако при жестком сигнале регулятора реализация этого сценария может сместиться на октябрь", – резюмировал аналитик.