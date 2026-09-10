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Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией
Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ
Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией
Китайский бизнес определил ключевые направления для наращивания торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с Россией, заявил заместитель... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:26+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китайский бизнес определил ключевые направления для наращивания торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с Россией, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь.
"Мы поддерживаем фокусировку бизнеса на таких стратегических сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспортная связность, "зеленые" и низкоуглеродные технологии, а также цифровая экономика и искусственный интеллект",- заявил он, выступая на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По словам Ли Синцяня, развитие этих отраслей опирается на взаимную дополняемость ресурсов, индустриальных мощностей и потребительских рынков РФ и КНР, что позволит повысить устойчивость производственно-сбытовых цепочек и качество двустороннего партнерства.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, китай, кнр
Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией
CCPIT: Китай определил ключевые направления для развития сотрудничества с Россией
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китайский бизнес определил ключевые направления для наращивания торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с Россией, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь.
"Мы поддерживаем фокусировку бизнеса на таких стратегических сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспортная связность, "зеленые" и низкоуглеродные технологии, а также цифровая экономика и искусственный интеллект",- заявил он, выступая на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По словам Ли Синцяня, развитие этих отраслей опирается на взаимную дополняемость ресурсов, индустриальных мощностей и потребительских рынков РФ и КНР, что позволит повысить устойчивость производственно-сбытовых цепочек и качество двустороннего партнерства.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.