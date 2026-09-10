https://1prime.ru/20260910/biznes-873184805.html

Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией

Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ

Китайский бизнес определил ключевые направления сотрудничества с Россией

Китайский бизнес определил ключевые направления для наращивания торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с Россией, заявил заместитель... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:26+0300

2026-09-10T13:26+0300

2026-09-10T13:26+0300

россия

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873184805.jpg?1789035992

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китайский бизнес определил ключевые направления для наращивания торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с Россией, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь. "Мы поддерживаем фокусировку бизнеса на таких стратегических сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспортная связность, "зеленые" и низкоуглеродные технологии, а также цифровая экономика и искусственный интеллект",- заявил он, выступая на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей. По словам Ли Синцяня, развитие этих отраслей опирается на взаимную дополняемость ресурсов, индустриальных мощностей и потребительских рынков РФ и КНР, что позволит повысить устойчивость производственно-сбытовых цепочек и качество двустороннего партнерства. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр