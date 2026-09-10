https://1prime.ru/20260910/blagoveschensk-873184382.html

Благовещенск, Казань и Нижний Новгород - лидеры по развитию культуры

Благовещенск, Казань и Нижний Новгород - лидеры по развитию культуры - 10.09.2026, ПРАЙМ

Благовещенск, Казань и Нижний Новгород - лидеры по развитию культуры

Благовещенск, Казань, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск вошли в число лидеров по развитию культурной среды по индексу "Развивай.РФ", сообщил ВЭБ.РФ. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:17+0300

2026-09-10T13:17+0300

2026-09-10T13:28+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Благовещенск, Казань, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск вошли в число лидеров по развитию культурной среды по индексу "Развивай.РФ", сообщил ВЭБ.РФ. "По итогам обновления индекса Развивай.РФ лучшие результаты по уровню развития культурной среды показывают Благовещенск, Казань, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Оценка учитывает объективные данные (число, состояние и фонды учреждений культуры, активность организации просветительских мероприятий), данные блоков "Восприятие" (по результатам оперативных опросов горожан) и "Государственно-частное взаимодействие", - говорится в пресс-релизе. "Результаты лидеров в развитии культурной среды превышают медианные для городов индекса значения на 17-24%. Самый масштабный вклад обеспечивает активность участия в федеральных и региональных программах. При этом по всем городам-лидерам мы отмечаем и рост инициативы бизнеса. Речь как о государственно-частном взаимодействии, так и о спонсорских проектах – от открытия частных музеев и галерей до восстановления памятников историко-культурного наследия", – приводятся в сообщении слова зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректора наццентра "Развивай.РФ" Андрея Самохина. Отмечается, что один из показательных примеров подает Благовещенск. Город активно использует инструментарий государственно-частного взаимодействия (ГЧВ) – объем инвестиций в проекты в сфере культуры и досуга составляет 15,4 миллиарда рублей. В их числе международный многофункциональный общественный центр "Золотая миля" (объем вложений 12 миллиарда рублей) и городской парк культуры и отдыха (3,4 миллиарда рублей). В Благовещенске работает несколько частных музеев, местные предприниматели также финансируют восстановление памятников культурного наследия. Высокую активность в реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий в сфере культуры и досуга также демонстрируют Хабаровск (объем инвестиций 11 миллиардов рублей, включая создание Дальневосточного художественного музея) и Петропавловск-Камчатский (вложения свыше 7,3 миллиарда рублей). С активным участием бизнеса восстанавливаются памятники архитектуры в Казани, работы идут на 39 исторических зданиях, более половины от совокупного объема расходов обеспечивают частные инвесторы. Индекс "Развивай.РФ" включает больше 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей Аналитику активности городов и муниципальных образований в реализации проектов ГЧВ формирует наццентр "Развивай.РФ" (группа ВЭБ). В расчет входят проекты с инвестициями свыше 1 миллиона рублей и сроком реализации от трех лет.

благовещенск

казань

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